Cuenta atrás para apuntarse a los cursos de idiomas de la Escuela Oficial de Idiomas en Formentera

La extensión de la Escuela Oficial de Idiomas en Formentera mantiene abierto el periodo de preinscripción para el curso 2026-2027. El plazo comenzó el pasado 4 de junio, pero las personas interesadas todavía pueden inscribirse hasta las 23.59 horas del viernes 12 de junio. Esta oferta permite estudiar idiomas oficiales en la isla, sin necesidad de desplazarse a Ibiza para asistir a clase.

Para el próximo curso académico, la extensión de Formentera prevé ofrecer estudios de inglés, italiano, alemán, francés y catalán. En inglés se impartirán los niveles A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 y C1.2; en italiano, desde A1 hasta B2.2; en alemán y francés, los niveles A1 y A2; y en catalán, los niveles B2 y C1.

Desde la EOI d’Eivissa i Formentera animan a los residentes a aprovechar esta oportunidad, tanto si quieren aprender un idioma por motivos personales como si lo necesitan para estudios, trabajo o mejora profesional. La oferta está dirigida a quienes desean empezar una lengua desde cero, continuar su formación o retomar estudios anteriores.

Deben realizar la preinscripción las personas que quieran cursar un idioma por primera vez, el alumnado oficial de cursos anteriores al 2025-2026 que desee reincorporarse a estudios presenciales, el alumnado procedente de EOIES, CEPA, FP, That’s English o alumnado libre, así como quienes ya estudian actualmente en la EOI y quieran iniciar un idioma diferente.

También pueden preinscribirse las personas que dispongan de un certificado acreditativo del nivel anterior al que solicitan o aquellas interesadas en realizar una prueba de nivel. Esta prueba tendrá lugar el 18 de junio en la sede de Ibiza, excepto en el caso de inglés, que se realizará en línea y estará disponible durante todo el periodo de preinscripción.

Para acceder a estos estudios es necesario disponer de DNI o NIE y tener 16 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2026. También pueden inscribirse quienes hayan aprobado 4º de ESO aunque no hayan cumplido los 16 años. Además, las personas mayores de 14 años o que hayan aprobado 2º de ESO pueden cursar un idioma extranjero diferente del que estudian como primera lengua extranjera en la educación secundaria obligatoria.

La extensión de la EOI en Formentera, que comparte sus aulas con el IES Marc Ferrer de Sant Francesc, representa una buena oportunidad para seguir formándose en idiomas desde la propia isla, con una oferta amplia y adaptada a distintos niveles. Para resolver dudas o ampliar información sobre el proceso de admisión, las personas interesadas pueden consultar la web de la EOI d’Eivissa i Formentera, escribir al correo eoiformentera@eoi-eivissa.com o enviar un mensaje de WhatsApp al 689 40 68 05.