Las playas de Formentera podrán empezar a balizarse al no prosperar el recurso de una empresa licitadora

Las playas de Formentera podrán contar próximamente con el balizamiento previsto para esta temporada después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) haya desestimado el recurso especial interpuesto contra la adjudicación del contrato de suministro, instalación, mantenimiento, desinstalación, limpieza y almacenaje del balizamiento del litoral de la isla.

La resolución, fechada el 28 de mayo, confirma la actuación del Consell de Formentera en el procedimiento de contratación y levanta la suspensión que afectaba al expediente, lo que permite reanudar la tramitación del contrato y avanzar en la instalación de las boyas en las zonas de baño, unos trabajos que podrían comenzar la semana próxima, si la situación meteorológica lo permite, y estarían completados a principios de julio, dos meses después de la fecha habitual, que es el 1 de mayo.

El proceso de licitación del balizamiento de las playas de Formentera se inició en febrero con un presupuesto inicial de 215.046 euros, IVA incluido. Tres empresas concurrieron al procedimiento, que fue adjudicado formalmente por la Junta de Gobierno del Consell el 17 de abril a Serveis Marítims i Subaquàtics del Delta S.L.U. por 168.190 euros, IVA incluido.

La segunda empresa clasificada recurrió primero el acta de valoración de las ofertas, aunque el Tacrc inadmitió ese recurso el 30 de abril al entender que todavía no se trataba de un acto recurrible. Tras la adjudicación, la misma empresa presentó un segundo recurso, esta vez contra el acuerdo de adjudicación, lo que provocó la suspensión temporal del procedimiento y retrasó el inicio efectivo del balizamiento.

Sin multa

El tribunal ha desestimado ahora este segundo recurso y ha avalado la actuación de la mesa de contratación. El tribunal considera que el criterio discutido estaba definido de forma clara, que la empresa recurrente no aportó toda la información mínima exigida para obtener la puntuación prevista y que la valoración realizada por el Consell fue ajustada a derecho.

La resolución también descarta que existiera indefensión, falta de motivación o una interpretación desproporcionada de los pliegos. Además, rechaza que la empresa pudiera subsanar posteriormente su oferta, ya que eso habría supuesto modificarla fuera de plazo y vulnerar la igualdad entre licitadores. El tribunal tampoco impone multa a la recurrente, algo que había pedido expresamente el Consell, al no apreciar mala fe ni temeridad.

La resolución es definitiva en vía administrativa, aunque todavía cabe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses.

La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha calificado de positiva una resolución que, según destaca el Consell, avala los criterios aplicados por la mesa de contratación y permite avanzar en un "servicio esencial para garantizar la seguridad de las zonas de baño y la correcta ordenación del litoral durante la temporada".

Desde la institución insular señalan que, una vez levantada la suspensión, se trabajará para agilizar al máximo los trámites necesarios con el objetivo de que el balizamiento pueda estar operativo cuanto antes. Según el contrato, la empresa adjudicataria tiene 30 días para completar los trabajos una vez iniciados.

Hamacas y sombrillas

El desbloqueo llega en un inicio de temporada especialmente complicado para las playas de Formentera, marcado también por los problemas que afrontan los concesionarios de los quioscos y los adjudicatarios de los lotes de sombrillas y hamacas.

Sobre este asunto, Castelló ha anunciado que la Junta de Gobierno del Consell Insular ya ha aprobado el recurso que presentará a la resolución de la Dirección general de Costas y Litoral del Govern balear sobre las instalaciones de playa para el periodo 2026-2029 que deniega el montaje de 16 lotes completos y reduce el número de elementos en otros dos lotes. Los adjudicatarios de los 20 lotes que sí consiguieron renovar su autorización ya han podido montar los elementos temporales del servicio de playas y trabajan con normalidad.