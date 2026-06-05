Hallan una tortuga boba muerta en la playa de Llevant, en Formentera

El cadáver de una tortuga boba (Caretta caretta) fue localizado este jueves 4 de junio por la mañana en la playa de Llevant, dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

Un particular avisó del hallazgo a través del número de emergencias 112, que derivó la llamada a la Fundación Palma Aquarium, entidad especializada en el rescate, rehabilitación y liberación de tortugas. Al comprobar que el animal estaba muerto, pasaron el aviso al Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib), que envió a una persona para tomar las medidas del animal, según información obtenida por la emisora local Ràdio Illa.

El ejemplar tenía un caparazón de unos 50 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, dimensiones que corresponden a una tortuga juvenil, ya que esta especie suele considerarse adulta cuando supera aproximadamente los 60 centímetros de caparazón.

El animal se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que impidió realizar una necropsia o la toma de muestras para determinar las causas de la muerte. Cuando los ejemplares aparecen en mejor estado de conservación, este tipo de análisis permite obtener información sobre posibles impactos, enfermedades, ingestión de plásticos, enmallamientos u otras causas de fallecimiento.

En este caso, debido al estado en el que se encontraba la tortuga, únicamente se pudo proceder a su retirada y gestión, tarea que fue realizada por la empresa PreZero, encargada de la recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, conservación y mantenimiento de zonas verdes y explotación del punto verde de la isla de Formentera.