Formentera celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una feria divulgativa dedicada a la naturaleza

El Jardí de ses Eres de Sant Francesc acogió este viernes por la mañana una feria divulgativa con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. A pesar de que el día amaneció nublado y ventoso, vecinos y visitantes se acercaron a los diferentes puestos informativos instalados en la plaza, donde una docena de entidades, asociaciones y organismos públicos ofrecieron información y atendieron las consultas del público.

La jornada reunió propuestas centradas en la protección de la naturaleza, la ecología, el reciclaje, el compostaje orgánico y el uso responsable de los recursos naturales. Entre los contenidos divulgativos destacaron la información sobre especies vegetales y animales amenazadas en Balears, consejos para mejorar la separación de residuos, pautas para elaborar compost y mensajes de concienciación sobre el consumo racional del agua, especialmente importante en una isla marcada por la escasez hídrica.

El puesto instalado por Qué Celeste! demostraba la cantidad de basura que puede haber en un metro cuadrado de arena de playa / P.M.V.

Uno de los puestos que más llamó la atención fue el de la asociación Qué Celeste!, que planteó una actividad práctica sobre la limpieza de las playas. Sobre una mesa, la entidad colocó un metro cuadrado de arena mezclada con microplásticos y otros residuos similares a los que pueden encontrarse en el litoral. Los participantes, principalmente niños, utilizaban pequeños coladores para cribar la arena y descubrir la cantidad de basura oculta entre los granos. Después, los residuos se clasificaban en botes de cristal, convirtiendo la actividad en una demostración visual del impacto de la contaminación en las playas.

La feria tuvo también un importante componente de sensibilización ciudadana. Las entidades participantes aprovecharon la jornada para recordar la importancia de reducir residuos, proteger los ecosistemas marinos y terrestres, cuidar la biodiversidad y adoptar hábitos cotidianos más sostenibles.

Los alumnos del colegio Virgen Milagrosa de Sant Francesc recorrieron con interés todos los puestos instalados en es Jardí de ses Eres / P.M.V.

El mal tiempo condicionó la mañana, aunque también dejó una imagen simbólica en una jornada dedicada precisamente a reflexionar sobre la relación con el entorno. Bajo un cielo inestable y con muchos turistas paseando por Sant Francesc, la feria sirvió como recordatorio de la fragilidad ambiental de Formentera y de la necesidad de reforzar la conciencia colectiva en torno a la protección de la isla.