El transporte público de Formentera se moderniza con una tarjeta monedero que entrará en funcionamiento a finales de junio

Los residentes usuarios del transporte público de Formentera podrán utilizar, a partir de las próximas semanas, una nueva tarjeta con monedero virtual para viajar en los autobuses del servicio regular de la isla. El nuevo sistema permitirá acceder al transporte público de una forma más cómoda, ágil y sencilla, y abrirá la puerta a incorporar posteriormente el pago directo con tarjeta bancaria.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, han firmado este jueves un convenio para establecer los mecanismos de colaboración entre ambas administraciones. El acuerdo permitirá que el Govern, a través del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), ceda al Consell el equipamiento tecnológico y el sistema de gestión de datos necesario para implantar el nuevo modelo de validación y pago en los autobuses de Formentera.

La nueva tarjeta de transporte monedero estará disponible a partir de la última semana de junio y permitirá viajar por toda la red de autobuses de la isla. Su implantación será posible gracias a la cesión gratuita, por parte del CTM, del sistema tarifario y de los equipos tecnológicos asociados.

Para poner en marcha el servicio, el CTM equipará los ocho autobuses de la flota insular con nuevos dispositivos tecnológicos que está previsto que lleguen a la isla procedentes de Mallorca este viernes 5 de junio: ocho pupitres, 24 validadoras de billetes, 24 cámaras de seguridad y 12 pantallas. Además, adaptará y programará la red de transporte de Formentera con la tecnología tarifaria que actualmente se utiliza en la red TIB.

Tarifa por zonas

Este sistema permitirá al Consell definir una estructura tarifaria moderna basada en zonas y aplicar descuentos según los diferentes perfiles de usuarios. En líneas generales, se prevé mantener los colectivos residentes en Formentera y trabajadores de la isla que actualmente se benefician de bonificaciones en el transporte público, e incorporar también nuevos perfiles específicos, como las familias numerosas y monoparentales, las víctimas de violencia de género y las personas en riesgo de exclusión social.

El Consell de Formentera prevé habilitar en los próximos días varios puntos de emisión, que se ubicarán en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), para que los usuarios puedan solicitar la nueva tarjeta de transporte a partir del 22 de junio, que será personal e intransferible. La gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Luisa Serra Jover, ha querido destacar el hecho de que la tarjeta servirá tanto de título de transporte como de prueba ante el seguro que cubre al viajero en caso de sufrir un accidente, por lo cual es importante que cada persona utilice su propia tarjeta, que deberá validarse tanto al acceder al autobús como al bajar.

Además, la nueva infraestructura tecnológica permitirá que en un futuro los usuarios puedan viajar validando directamente su tarjeta bancaria, tanto de débito como de crédito, sin necesidad de comprar billetes en efectivo.

El proyecto global cuenta con una inversión total de 1,8 millones de euros y está financiado con fondos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por otro lado, la compra de los equipamientos tecnológicos para los autobuses de Formentera fue financiada por el Govern balear y cofinanciada con fondos europeos Feder.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha destacado durante la firma del convenio que el transporte público en la isla "lleva años creciendo" y ha asegurado que ya hay más de 13.000 usuarios al año, de los cuales un 50% disfrutan de una bonificación en el precio del transporte. La institución preparará una campaña informativa para que los residentes puedan conocer los detalles de esta campaña.