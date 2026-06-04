El PSIB-PSOE de Formentera exige explicaciones a Sa Unió por no actuar ante Ibiza Circular

El PSIB-PSOE de Formentera ha denunciado que el gobierno insular de Sa Unió continúa sin ejecutar los acuerdos aprobados por el pleno del Consell en relación con Ibiza Circular y con el seguimiento del pacto presupuestario de 2026.

Los socialistas recuerdan en un comunicado que el pleno del pasado mes de abril aprobó una propuesta para instar al Consell de Formentera a actuar ante las posibles limitaciones que Ibiza Circular puede imponer a los formenterenses cuando necesiten desplazarse con su vehículo a la isla vecina. Según el PSIB-PSOE, aquel acuerdo planteaba exigir al Consell de Ibiza la revisión de la medida y, si no había una respuesta satisfactoria, estudiar la interposición de un recurso contencioso-administrativo para defender los derechos e intereses de los ciudadanos de Formentera.

El grupo socialista sostiene que, pese al tiempo transcurrido, el gobierno insular no ha informado a los grupos políticos ni a la ciudadanía de la existencia de ningún informe jurídico específico ni ha dado cuenta de los pasos realizados para cumplir el acuerdo del pleno.

“Sa Unió no puede votar acuerdos en el pleno y después dejarlos en un cajón. Si el pleno acuerda defender los intereses de Formentera ante Ibiza Circular, el equipo de gobierno tiene la obligación política de actuar, informar y rendir cuentas”, han señalado desde el Grupo Socialista.

Vía jurídica

El PSIB-PSOE recuerda, además, que la vía jurídica que considera procedente no sería un recurso de reposición entre administraciones, sino un requerimiento previo al Consell de Ibiza, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y, en caso de no prosperar, la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Por ello, los socialistas consideran “aún más grave” que Sa Unió no haya explicado públicamente si ha iniciado ese requerimiento, si ha encargado el informe jurídico correspondiente o si ha adoptado alguna decisión para proteger los derechos de los residentes de Formentera.

El PSIB-PSOE también recuerda que el Consell de Formentera decidió personarse como codemandado en el procedimiento contencioso presentado por Baleària contra Ibiza Circular, en defensa de la legalidad de la regulación. Sin embargo, los socialistas consideran que esa posición no debe ser incompatible con exigir al Consell de Ibiza que su normativa no discrimine a los residentes de Formentera ni limite injustamente su movilidad.

“Podemos defender las políticas de sostenibilidad y de regulación de vehículos, pero al mismo tiempo debemos defender que los formenterenses no sean tratados como visitantes cualquiera cuando necesitan ir a Ibiza. La sostenibilidad no puede convertirse en una excusa para perjudicar a los residentes de la isla más pequeña”, han indicado.

Seguimiento del pacto presupuestario

El PSIB-PSOE también denuncia que Sa Unió todavía no ha convocado la comisión de seguimiento del pacto presupuestario de 2026, pese a que esta mesa debía servir precisamente para comprobar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos. Los socialistas recuerdan que facilitaron la aprobación del presupuesto de 2026 con una serie de condiciones y acuerdos dirigidos, según defienden, a mejorar la vida de los ciudadanos de Formentera.

Entre esos compromisos figuraban actuaciones vinculadas a la defensa institucional de la isla, la mejora de los servicios públicos, la transparencia en la gestión y el seguimiento político de los acuerdos alcanzados. Por ello, consideran “inadmisible” que, meses después, el gobierno insular no haya convocado formalmente esta comisión ni haya presentado un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de los compromisos.

Para el PSIB-PSOE, ambos hechos forman parte de un mismo problema: “un gobierno insular que aprueba acuerdos, pero después no los ejecuta; que se compromete en el pleno, pero no informa; y que pide confianza, pero no practica la transparencia”, afirman los socialistas en su comunicado.