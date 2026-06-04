Formentera estrena su primera "vivienda puente" para víctimas de violencia machista

Formentera contará por primera vez con un "piso puente" para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas a cargo, en caso de que los tengan. El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha cedido al Consell de Formentera una vivienda destinada a mujeres que se encuentran en la fase final de su proceso de recuperación y que únicamente tienen pendiente el acceso a un hogar que les permita iniciar una vida autónoma. El convenio de colaboración ha sido formalizado en Sant Francesc por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Cati Salom.

La vivienda cedida tiene una superficie de 58 metros cuadrados y cuenta con dos habitaciones, según ha especificado el conseller del Govern. Ibdona, el organismo autonómico encargado de impulsar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres de las Illes Balears, colabora por su parte con una subvención máxima de 20.000 euros para adquirir el equipamiento de la vivienda.

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se enmarca en el convenio marco de colaboración entre el Ibavi y el IBdona para la cesión de viviendas protegidas a administraciones y entidades que atienden a víctimas de violencia machista.

Colaboración institucional

La directora del IBDona, Cati Salom, ha destacado durante el acto que este tipo de colaboración institucional permite sumar recursos para ofrecer una atención más efectiva a las mujeres víctimas de violencia machista. “La coordinación y el aprovechamiento de sinergias entre el Govern de les Illes Balears y los consells insulares, encargados de la atención directa a las mujeres víctimas de violencia machista, están entre nuestras prioridades”, ha señalado. Salom también ha explicado la importancia de poder contar con este recurso en Formentera, ya que, hasta ahora, las mujeres y sus hijos tenían que comenzar su nueva vida en una isla diferente, obligados a abandonar su entorno conocido.

Por su parte, el conseller José Luis Mateo ha puesto en valor la labor que desarrolla el IBDona y ha subrayado la predisposición de la conselleria que dirige "para seguir colaborando y ofreciendo los recursos necesarios para que las víctimas de violencia de género puedan contar con un lugar seguro y un piso puente, como es el caso, en las mejores condiciones”.

"Una vivienda segura"

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha destacado a su vez que “garantizar una vivienda segura es muchas veces el paso definitivo para que una mujer pueda reconstruir su vida con autonomía y dejar atrás una situación de violencia”. Portas ha añadido que, con este convenio, se refuerza la red de protección y se ofrece “una respuesta real a una necesidad que los servicios sociales de la isla constatan cada vez con más frecuencia”.

Para acceder a este tipo de viviendas, las administraciones y entidades interesadas deben tramitar la solicitud a través del IBDona, que es el organismo encargado de elaborar los informes y determinar las peticiones que se aceptan. Cuando se produce una situación de riesgo para una mujer, se la traslada de inmediato a un alojamiento de urgencia, como el que ya existe en Formentera desde hace años. Después, para transitar por todo el proceso de recuperación durante el cual necesita asistencia psicológica, jurídica y social, son alojadas en un tipo de vivienda específico que solo está disponible en el resto de las islas del archipiélago. Una vez concluido ese tratamiento, si tienen problemas para encontrar una vivienda para instalarse, se les ofrece estos "pisos puente" temporales.