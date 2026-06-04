Lucha contra el cangrejo azul: los pescadores recreativos podrán capturar esta especie invasora en Formentera

Los pescadores recreativos podrán capturar cangrejo azul (Callinectes sapidus) en Formentera. Así lo ha anunciado este martes el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una reunión de trabajo con el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, en la que se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la pesca, la gestión de los recursos marinos y los proyectos que la conselleria impulsa en la isla.

La medida será posible gracias a la modificación normativa incorporada en la Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears y otras medidas de simplificación y racionalización administrativa, aprobada recientemente por el Parlament balear y pendiente de publicación en el BOIB.

La reforma permite excluir el cangrejo azul de la prohibición general que afecta a la captura recreativa de crustáceos decápodos. De esta forma, el Govern incorpora a los pescadores recreativos a las tareas de control de esta especie invasora, cuya presencia ha aumentado en diferentes puntos del archipiélago y, de manera especial, en s’Estany des Peix, donde se ha detectado una elevada concentración de ejemplares.

La captura quedará sujeta al régimen general de marisqueo previsto para las especies de invertebrados sin cuota específica, que establece un máximo de dos kilos por persona y día.

Simonet ha destacado que se trata de “una medida que responde a una demanda planteada desde Formentera y que permite sumar esfuerzos en el control de una especie invasora que preocupa cada vez más a los usuarios del mar y al sector pesquero”. El conseller ha añadido que “la colaboración de los pescadores recreativos puede contribuir a reducir la presencia del cangrejo azul en zonas especialmente sensibles y reforzar las actuaciones que ya llevan a cabo las administraciones”.

Reserva marina

Durante la reunión también se ha tratado el estado de tramitación de la ampliación de la Reserva Marina des Freus de Ibiza y Formentera. Simonet ha explicado que el proyecto ya ha superado el periodo de información pública y que el siguiente paso será remitirlo al Consell Consultiu para continuar con la tramitación administrativa.

La ampliación de la Reserva Marina permitirá reforzar la protección de los recursos pesqueros y mejorar la gestión de una de las zonas marinas de mayor valor ecológico de Balears. Según el Govern, la propuesta se ha trabajado con las administraciones y los sectores implicados para garantizar el máximo consenso posible.

“La futura ampliación de la Reserva Marina es un paso importante para continuar avanzando en la conservación de los recursos marinos y asegurar que las actividades pesqueras y recreativas se desarrollen de forma compatible con la preservación de este entorno privilegiado”, ha señalado Simonet.

Nueva rampa pública en el norte de la isla

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido el proyecto de construcción de una nueva rampa pública en el norte de Formentera, previsiblemente en la zona de es Pujols, junto al Hotel Rocabella. El conseller ha informado de que ya se dispone de las autorizaciones necesarias para iniciar la licitación de esta infraestructura, que se financiará con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

La rampa se planteó inicialmente para facilitar las tareas de vigilancia marina en el norte de la isla, aunque también tendrá uso público y permitirá mejorar el acceso al mar en esta zona de Formentera. Además, contribuirá a reforzar las labores de vigilancia y control marítimo vinculadas a la gestión de las reservas marinas y de los espacios protegidos.