Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos agresiones sexualesJuicio Sol YapuraSa PeixateríaDesalojo asentamiento
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido un hombre en Formentera por un robo con fuerza continuado valorado en 3.500 euros

Los agentes recuperaron la totalidad de las pertenencias y objetos sustraídos

El arrestado custodiado por la Guardia Civil.

El arrestado custodiado por la Guardia Civil.

G.C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Formentera a un hombre de 30 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de robo con fuerza continuado. Entre los efectos recuperados figuran varias bicicletas, distintos cascos, un ordenador portátil, una caja registradora con monedas y billetes y otros objetos sustraídos, valorados en 3.500 euros.

Los hechos se desencadenaron a primera hora de la mañana de este miércoles cuando agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera tuvieron conocimiento de un robo con fuerza cometido durante la madrugada en un establecimiento situado en Sant Francesc.

Noticias relacionadas y más

Material sustraído.

Material sustraído. / G.C.

La patrulla inició de inmediato las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Tras realizar las pesquisas correspondientes, revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron identificar plenamente al presunto autor. Una vez localizado, la Guardia Civil procedió a su detención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera
  2. Denuncian una fiesta con música a todo volumen entre 30 barcos en el litoral de Formentera
  3. Precintados los equipos de sonido de varios establecimientos de ocio en Formentera
  4. Tomás García, hombre que sufrió la agresión homófoba: 'Volveré a Formentera para demostrarle a todo el mundo que no hay que tenerles miedo a los agresores
  5. La fiesta flotante de 30 barcos en la costa de Formentera no tenía autorización: Govern y Capitanía Marítima abren una investigación
  6. Indiferencia ante la muerte: 28 cuerpos no identificados de migrantes llegan a Formentera desde 2024
  7. Un restaurante de Formentera suspende su iniciativa de ofrecer sillas de playa gratis a sus clientes
  8. Sin citas para pasar la ITV, ni por teléfono ni por la nueva página web

Detenido un hombre en Formentera por un robo con fuerza continuado valorado en 3.500 euros

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Servicios Sociales en Ibiza y Formentera: el Govern refuerza con tres millones adicionales la atención social a familias vulnerables

Servicios Sociales en Ibiza y Formentera: el Govern refuerza con tres millones adicionales la atención social a familias vulnerables

Ibiza y Formentera lanzan un mensaje común: "La situación creada por la llegada de menores no acompañados en pateras es insostenible"

Ibiza y Formentera lanzan un mensaje común: "La situación creada por la llegada de menores no acompañados en pateras es insostenible"

Un pequeño incendio y un corte de suministro eléctrico en parte de Formentera

Un pequeño incendio y un corte de suministro eléctrico en parte de Formentera

Formentera Zen cierra su duodécima edición con un 98% de participación femenina

La Oficina de Vivienda de Formentera amplía los canales para pedir cita y agilizar la atención a los residentes

La Oficina de Vivienda de Formentera amplía los canales para pedir cita y agilizar la atención a los residentes

Una isla, cuatro días y mucho jazz internacional en el Formentera Jazz Festival

Una isla, cuatro días y mucho jazz internacional en el Formentera Jazz Festival
Tracking Pixel Contents