Sucesos
Detenido un hombre en Formentera por un robo con fuerza continuado valorado en 3.500 euros
Los agentes recuperaron la totalidad de las pertenencias y objetos sustraídos
La Guardia Civil ha detenido en Formentera a un hombre de 30 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de robo con fuerza continuado. Entre los efectos recuperados figuran varias bicicletas, distintos cascos, un ordenador portátil, una caja registradora con monedas y billetes y otros objetos sustraídos, valorados en 3.500 euros.
Los hechos se desencadenaron a primera hora de la mañana de este miércoles cuando agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera tuvieron conocimiento de un robo con fuerza cometido durante la madrugada en un establecimiento situado en Sant Francesc.
La patrulla inició de inmediato las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Tras realizar las pesquisas correspondientes, revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron identificar plenamente al presunto autor. Una vez localizado, la Guardia Civil procedió a su detención
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