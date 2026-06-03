Sucesos
Un pequeño incendio y un corte de suministro eléctrico en parte de Formentera
El incendio agrícola en Cala Saona se da por controlado mientras Endesa trabaja para restablecer el suministro eléctrico a 370 clientes
El atardecer de este miércoles 3 de junio ha llegado con un par de sobresaltos para los residentes en Formentera. En la zona de Cala Saona se ha registrado un incendio agrícola de pequeñas dimensiones y una avería en la línea de media tensión de Sant Francesc ha provocado varios cortes intermitentes de suministro eléctrico que han afectado a 370 clientes de Endesa.
El incendio de Cala Saona no parece haber afectado a la zona boscosa, sino que, según la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear, se ha producido en un campo destinado a la siembra. Para su extinción el Govern ha movilizado un helicóptero, una autobomba, dos bomberos forestales y dos agentes ambientales. En cuanto al Consell de Formentera, ha enviado a la zona una bomba rural pesada y un vehículo ligero, además de dos bomberos y un mando del servicio. A las 20 horas el fuego se daba por controlado pero no extinto.
En un incidente sin relación, a partir de las 19 horas los vecinos de diferentes lugares de la isla, como Sant Francesc, es Ca Marí y es Cap de Barbaria han sufrido varios cortes del suministro eléctrico de corta duración. Desde el servicio de prensa de Endesa han informado de que el origen de las interrupciones del suministro está en una avería en la línea de media tensión de Sant Francesc, que ha afectado a 370 de sus clientes. Desde la compañía eléctrica informan de que se prevé que los trabajos de reparación duren unas tres horas, por lo que la situación debería volver a la normalidad entre las 22 y las 23 horas.
Por el momento se desconocen las causas tanto del incendio como del corte de luz.
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