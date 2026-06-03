Servicios Sociales en Ibiza y Formentera: el Govern refuerza con tres millones adicionales la atención social a familias vulnerables

La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales de las Illes Balears, reunida este martes en Formentera, ha aprobado nuevas medidas para reforzar la atención a las familias vulnerables ante los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio. El principal acuerdo ha sido la modificación del Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos 2025-2027, que incorpora tres millones de euros adicionales y eleva el crédito global de este plan hasta los 49,15 millones de euros.

La consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha explicado que estos nuevos recursos se destinarán a reforzar la capacidad de respuesta de los servicios sociales municipales. De los tres millones añadidos, dos se dedicarán a una nueva línea de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad económica acreditada, mientras que otro millón servirá para ampliar el fondo de urgencia social dirigido a familias con menores.

La medida forma parte del paquete extraordinario aprobado por el Consell de Govern el pasado 8 de mayo para hacer frente al incremento de necesidades sociales provocado por la incertidumbre económica internacional. Este conjunto de actuaciones, dotado con 15,3 millones de euros, incluye ayudas directas a las familias; medidas de apoyo a la infancia; actuaciones en vivienda y dependencia; refuerzo de programas del tercer sector e iniciativas para agilizar la tramitación de prestaciones sociales.

La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales se celebró este martes en la sede del Consell de Formentera, en Sant Francesc / CIF

Fernández ha destacado que "ante un contexto internacional que está generando incertidumbre y tensiones económicas, las administraciones tienen la obligación de anticiparse y reforzar los mecanismos de protección social para que ninguna familia vulnerable se quede atrás".

Durante la sesión también se ha aprobado el Plan de Equipamientos de Servicios Sociales de las Illes Balears 2026-2029, un instrumento de planificación destinado a impulsar la creación, reforma y modernización de infraestructuras sociales en todo el archipiélago.

El plan tiene como objetivos mejorar la cobertura de los servicios sociales, avanzar hacia una distribución más equilibrada de los recursos entre municipios, adaptar la red pública a la evolución de las necesidades sociales y contribuir a reducir listas y tiempos de espera.