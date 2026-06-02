La temporada náutica arranca en Ibiza y Formentera sin los campos de boyas ecológicas tras meses de recursos y retrasos

Los campos de boyas ecológicas de Ibiza y Formentera no se han instalado esta temporada en la fecha prevista por los retrasos acumulados en la tramitación del nuevo contrato de obra y servicio para la gestión de los fondeos regulados de Ports de les Illes Balears (PortsIB), el ente público del Govern balear que gestiona los puertos autonómicos y otras instalaciones marítimas de competencia de la comunidad autónoma. Aunque estos campos debían estar operativos desde el 1 de junio, la apertura de reservas se ha retrasado este año al 11 de junio por "causas operativas", según informa la propia plataforma de reservas de PortsIB, aunque no está claro cuándo podrán comenzar realmente a dar servicio.

El retraso afecta directamente a los campos ya existentes en las Pitiusas: ses Salines, en Ibiza, y s'Espalmador y es Caló de s’Oli, en Formentera. Todos ellos están incluidos en el lote 3 del expediente 10715/2024 MRR, una licitación de PortsIB que no solo contempla la gestión, vigilancia, montaje, desmontaje y mantenimiento de los campos de fondeo ya operativos, sino también la construcción y explotación de nuevos campos de boyas sostenibles en distintos puntos del archipiélago.

En el caso de las Pitiusas, el lote agrupa los tres campos existentes junto con los nuevos proyectos previstos en Cala d’Hort y Porroig, ambos en Ibiza. Esta inclusión en un mismo contrato ha provocado que los retrasos de la licitación afecten también a zonas que ya venían funcionando en años anteriores. La consecuencia es especialmente relevante para Formentera. La isla no recibe nuevos campos de boyas en este expediente, pero sus fondeos regulados de s'Espalmador y es Caló de s’Oli dependen del mismo lote que los nuevos proyectos de Ibiza.

La licitación, publicada por primera vez en la Plataforma de contratación del sector público el 23 de noviembre de 2025, incluye la gestión de los ocho campos de fondeo regulado ya existentes en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Balears: Cala Blava, Formentor, Sant Elm, bahía de Fornells, Illa d’en Colom, ses Salines, s'Espalmador y es Caló de s’Oli. También incorpora la ejecución de las obras para tres nuevos campos: Cala d’Hort y Porroig, en Ibiza, e Illa de l’Aire, en Menorca. En total, una vez ejecutados los nuevos proyectos, el contrato abarca 11 campos de boyas.

Tres recursos

El expediente, dividido en cuatro lotes, fue recurrido en tres ocasiones por varias asociaciones náuticas, entre ellas la Asociación de Industrias y Servicios Náuticos de Ibiza y Formentera, integrada en Pimeeff. La suspensión cautelar del procedimiento, sin embargo, fue acordada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) a raíz de otro de los recursos, presentado por la Asociación de Empresas Náuticas y de Charter de las Illes Balears. Esa suspensión no impidió que siguiera abierto el plazo de presentación de ofertas, pero sí dejó cautelarmente frenado el procedimiento hasta la resolución del Tribunal. El 22 de enero de 2026, el TARC levantó la suspensión, aunque estimó parcialmente los tres recursos y obligó a corregir determinados aspectos de los pliegos. En concreto, el tribunal ordenó incorporar como anexo el proyecto de obra del campo de Formentor y anuló una cláusula relativa al límite de lotes a los que podía presentarse un mismo licitador.

Aunque la resolución permitió continuar con la tramitación del concurso, que aparece como adjudicado el 6 de mayo de este año con un importe total de 2,36 millones de euros y cuatro adjudicatarios, uno por lote, los nuevos plazos administrativos, la corrección de los pliegos, la adjudicación, la formalización del contrato y la organización del montaje han impedido que los campos de Ibiza y Formentera estuvieran disponibles desde el inicio de este mes.

Nuevos campos

Además del retraso en la licitación de PortsIB, Ibiza arrastra otro frente pendiente: los campos de boyas impulsados por el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (Miteco). En mayo de 2023, Govern y Gobierno central anunciaron diez nuevos fondeos ecológicos, siete de ellos en Ibiza (Benirràs, Cala Bassa, Cala Salada, Cala Vedella, es Xarco, Portinatx y Talamanca), con la previsión de que el Ministerio redactara, tramitara y ejecutara los proyectos para que después los gestionara PortsIB. Sin embargo, el Govern denunció en marzo de 2026 un cambio de criterio por parte del Miteco, después de que Delegación del Gobierno trasladara que los proyectos se ponían a disposición de la comunidad autónoma para su ejecución, mantenimiento y gestión.

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua sostiene que este planteamiento no concreta plazos ni financiación y se aparta del modelo previsto inicialmente, en el que la Administración General del Estado asumía la ejecución de las obras.