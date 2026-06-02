Formentera reúne en una nueva plataforma digital toda la oferta de servicios y actividades de la isla

El Consell de Formentera, a través del área de Turismo, ha puesto en marcha una nueva plataforma digital que centraliza en un único espacio la información de empresas, alojamientos, restaurantes, comercios, actividades, experiencias y eventos de la isla.

La herramienta, a la que se puede acceder a través del enlace Turismo de Formentera » Web oficial de Turismo de Formentera nace con el objetivo de facilitar tanto a residentes como a visitantes el acceso a una oferta clara, actualizada y unificada sobre todo lo que se puede hacer y encontrar en Formentera, según explica el Consell en un comunicado.

La plataforma permitirá consultar información práctica de los establecimientos, acceder a cartas y menús, conocer los servicios disponibles y enlazar directamente con los canales oficiales de cada negocio. En el caso de los alojamientos turísticos, se priorizarán las reservas directas a través de sus páginas web oficiales, con el objetivo de favorecer canales más seguros y sin intermediarios ni comisiones.

Otra de las funcionalidades destacadas es que los propios negocios podrán gestionar sus perfiles de manera autónoma. De este modo, podrán actualizar horarios, fotografías, servicios, menús o cualquier otra información relacionada con su actividad.

Actividades y eventos

La nueva plataforma también incorporará una agenda de actividades y eventos organizados por establecimientos y empresas de la isla, como actuaciones musicales, talleres, sesiones de yoga, exposiciones u otras propuestas abiertas al público. La intención es centralizar esta información y dar mayor visibilidad a toda la oferta disponible.

El conseller de Turismo, Innovación y Comercio, Artal Mayans, ha destacado que "se trata de una herramienta pensada para continuar evolucionando e incorporar nuevas funcionalidades de manera progresiva, con la voluntad de mejorar la información disponible sobre la isla y facilitar la conexión entre el tejido empresarial, residentes y visitantes".

Las empresas que no estén registradas o que no hayan recibido el correo electrónico de la conselleria de Turismo con sus credenciales de acceso pueden solicitarlas a través del enlace portal.formentera.es/contact.

Desde el área de Turismo recuerdan que el registro se realizó manualmente durante los años 2024 y 2025, por lo que puede haber sufrido modificaciones o correcciones durante el proceso de revisión de la información.