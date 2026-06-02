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Formentera reúne en una nueva plataforma digital toda la oferta de servicios y actividades de la isla

La herramienta permitirá consultar negocios, alojamientos, restaurantes, comercios, experiencias y eventos, además de facilitar la gestión directa de la información por parte de las empresas

Formentera Zen celebró una sesión de yoga en Sant Francesc hace unos años.

Formentera Zen celebró una sesión de yoga en Sant Francesc hace unos años. / DIB

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera, a través del área de Turismo, ha puesto en marcha una nueva plataforma digital que centraliza en un único espacio la información de empresas, alojamientos, restaurantes, comercios, actividades, experiencias y eventos de la isla.

La herramienta, a la que se puede acceder a través del enlace Turismo de Formentera » Web oficial de Turismo de Formentera nace con el objetivo de facilitar tanto a residentes como a visitantes el acceso a una oferta clara, actualizada y unificada sobre todo lo que se puede hacer y encontrar en Formentera, según explica el Consell en un comunicado.

La plataforma permitirá consultar información práctica de los establecimientos, acceder a cartas y menús, conocer los servicios disponibles y enlazar directamente con los canales oficiales de cada negocio. En el caso de los alojamientos turísticos, se priorizarán las reservas directas a través de sus páginas web oficiales, con el objetivo de favorecer canales más seguros y sin intermediarios ni comisiones.

Otra de las funcionalidades destacadas es que los propios negocios podrán gestionar sus perfiles de manera autónoma. De este modo, podrán actualizar horarios, fotografías, servicios, menús o cualquier otra información relacionada con su actividad.

Actividades y eventos

La nueva plataforma también incorporará una agenda de actividades y eventos organizados por establecimientos y empresas de la isla, como actuaciones musicales, talleres, sesiones de yoga, exposiciones u otras propuestas abiertas al público. La intención es centralizar esta información y dar mayor visibilidad a toda la oferta disponible.

El conseller de Turismo, Innovación y Comercio, Artal Mayans, ha destacado que "se trata de una herramienta pensada para continuar evolucionando e incorporar nuevas funcionalidades de manera progresiva, con la voluntad de mejorar la información disponible sobre la isla y facilitar la conexión entre el tejido empresarial, residentes y visitantes".

Las empresas que no estén registradas o que no hayan recibido el correo electrónico de la conselleria de Turismo con sus credenciales de acceso pueden solicitarlas a través del enlace portal.formentera.es/contact.

Noticias relacionadas y más

Desde el área de Turismo recuerdan que el registro se realizó manualmente durante los años 2024 y 2025, por lo que puede haber sufrido modificaciones o correcciones durante el proceso de revisión de la información.

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