Formentera quiere participar en el futuro del aeropuerto de Ibiza

Formentera quiere participar en cualquier decisión que afecte al futuro del aeropuerto de Ibiza, una infraestructura de la que depende por completo para su conectividad aérea con Baleares, la Península y Europa. El debate ha llegado este martes al Parlament balear, donde se ha aprobado una proposición no de ley para reclamar al Gobierno central y a AENA la retirada del proyecto de ampliación y remodelación si supone un incremento de su capacidad operativa.

La iniciativa, impulsada por el PP, se enmarca en la preocupación institucional por el impacto que una ampliación del aeropuerto podría tener sobre la presión turística, la movilidad, el territorio, la vivienda, los servicios públicos y los recursos naturales de las Pitiusas. En el caso de Formentera, esta preocupación se acentúa por su condición de única isla balear sin aeropuerto propio.

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha intervenido en el debate para defender una posición coincidente con la aprobada recientemente por el pleno del Consell Insular. Esa postura reclama la participación institucional, la cogestión aeroportuaria y el rechazo a cualquier aumento de capacidad que no sea compatible con la sostenibilidad y la realidad territorial de las islas.

Córdoba recuerda en su ointervención que "llegar al aeropuerto de Ibiza no significa haber llegado a Formentera", ya que cualquier residente o visitante debe desplazarse después hasta el puerto de Ibiza y tomar un barco para llegar a la isla. Por ello, defendió que Formentera no puede quedar al margen de decisiones que condicionan su conectividad y su modelo territorial.

Córdoba también destaca que, gracias a las enmiendas que presentó durante la tramitación de la Proposición de ley de cogestión aeroportuaria, el Consell de Formentera tendrá, por primera vez, presencia y voz en los futuros órganos de participación aeroportuaria.

Para la isla, este cambio supone una oportunidad para intervenir en debates que hasta ahora se decidían principalmente desde Ibiza, Palma o Madrid. "Formentera no puede ser la isla más dependiente del aeropuerto de Ibiza y al mismo tiempo la menos escuchada cuando se decide su futuro”, concluye el diputado.