La PAU empieza en Formentera entre nervios, dudas y planes de futuro

A las ocho y media de la mañana de este martes, un reducido grupo de jóvenes sentados frente al Centro del Profesorado de Formentera (CEP), en Sant Francesc, repasan sus apuntes en un último intento para memorizar alguna definición que se había escurrido de su memoria. Unos minutos después, la misma profesora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que se desplaza hasta la pitiusa del sur cada año desde "hace un montón de años", hasta el punto de sentirse "medio formenterense ya", explica desde la puerta del aula las normas que rigen los exámenes de la PAU, las Pruebas de Acceso a la Universidad. "Estad tranquilos y no os preocupéis", aconseja a los 16 estudiantes que se presentan de los 17 a los que se esperaba.

Las instrucciones están claras: sobre la mesa solo un bolígrafo, típex y DNI. Nada más. Y sobre todo, nada de móviles ni relojes inteligentes: "Teléfonos apagados, yo tengo un detector y vendrá alguien con otro no sabemos cuándo", advierte la encargada de vigilar la prueba. "Si veo cualquier cosa extraña, os quito el examen y se acabó la PAU", insiste antes de llamar uno por uno a los estudiantes para que ocuparan las mesas individuales dispuestas en una de las salas del CEP.

Porque esta es la novedad de este año: la conselleria de Educación ha reforzado el dispositivo de control de estas pruebas con la incorporación de detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes.

Nervios y universidades

Una de las chicas que espera su turno para entrar al aula asegura (y parece) estar "muy nerviosa" ante el primer examen de la primera jornada: Lengua castellana y Literatura II. A pesar de ser de Formentera, su asignatura más temida es el catalán y la que enfrenta con más tranquilidad, el inglés. Su intención es estudiar Psicología, un grado para el cual el pasado curso 2025-2026 existía una nota de corte que variaba entre el 11,411 de la Universidad de Sevilla y el 8,685 de la Universidad de Murcia. En la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), se pedía un 5,000 y otra opción para iniciar estos estudios es intentar acceder a una universidad privada, que siguen procesos propios de admisión.

Los 16 jóvenes que se han presentado a la PAU en Formentera antes de entrar en el aula / P.M.V.

En el lado opuesto de las emociones, otro de los estudiantes listos para dar lo mejor de sí mismo frente a los folios en blanco se muestra de lo más tranquilo. "Anoche dormí muy bien, no se puede venir a un examen así con sueño", asegura antes de admitir que las Matemáticas eran su talón de Aquiles y Tecnología la asignatura donde espera lucirse. Sus planes de futuro pasan por la Universidad Politécnica de Valencia para estudiar Ingeniería Informática, unos estudios que exigían una nota mínima de 9,000 el año pasado.

La primera convocatoria de estos temidos exámenes se celebra los días 2, 3 y 4 de junio. De los 39 estudiantes de segundo de Bachillerato del IES Marc Ferrer, el único instituto de la isla, 33 se habían inscrito para las pruebas, según datos del propio centro educativo, pero solo 17 superaron el curso y se podían presentar a estos exámenes. Los 16 restantes tienen una oportunidad para recuperar las asignaturas suspendidas esta semana en el instituto y, si aprueban, podrán presentarse a la segunda convocatorio de la PAU, que está previsto que se celebre el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

A la segunda convocatoria también pueden acudir los alumnos que hayan suspendido la primera prueba o los que quieran mejorar su nota.