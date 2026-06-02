La Oficina de Vivienda de Formentera amplía los canales para pedir cita y agilizar la atención a los residentes

El Consell de Formentera ha ampliado el sistema de acceso a la Oficina de Vivienda para facilitar que la ciudadanía pueda solicitar asesoramiento de una forma más rápida y sencilla. Así, las personas interesadas pueden pedir cita a partir de ahora en el área de Bienestar Social, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, tanto por teléfono como por correo electrónico o de manera presencial.

El cambio principal afecta a la forma de registrar las solicitudes. A partir de ahora, el personal de recepción de Bienestar Social puede recoger los datos de las personas que necesiten atención e incorporarlas al listado del servicio. Una vez realizado este trámite, la Oficina de Vivienda contacta con cada usuario para comunicarle la fecha y la hora de la cita.

Con esta nueva organización, el Consell busca simplificar un procedimiento que hasta ahora estaba más limitado, ya que la petición de cita solo se canalizaba un día concreto de la semana. El objetivo es mejorar el acceso al servicio, reducir esperas y ofrecer una respuesta más ágil a quienes necesitan orientación en materia de vivienda.

La atención se adapta a cada caso. Las consultas de carácter técnico son atendidas por personal especializado en vivienda, mientras que aquellas que requieren una valoración legal específica se derivan a un letrado o letrada. De este modo, el servicio puede ofrecer apoyo tanto en cuestiones administrativas como en dudas jurídicas relacionadas con alquileres, ayudas o situaciones de vulnerabilidad residencial.

La Oficina de Vivienda presta asesoramiento sobre contratos de alquiler, posibles cláusulas abusivas, dificultades económicas para mantener la vivienda habitual, suministros básicos y procesos de mediación residencial o comunitaria. También informa sobre las distintas líneas de ayudas disponibles en materia de vivienda.

Ocupación ilegal

En Formentera también se presta el servicio de delegación del Instituto Balear de la Vivienda, Ibavi, que ofrece información y acompañamiento en trámites como la inscripción en el registro de demandantes de vivienda de protección oficial, los procesos de adjudicación, las fianzas de alquiler o los programas impulsados por el Govern balear, como Hipoteca Joven o Alquiler Seguro.

Este servicio también facilita información y recomendaciones ante situaciones de ocupación ilegal, así como sobre los proyectos de vivienda pública impulsados por el IBAVI en la isla.

Las personas interesadas pueden contactar con la Oficina de Vivienda a través del correo electrónico habitatge@conselldeformentera.cat o del teléfono 971 321 271. Para trámites relacionados con el IBAVI, se puede pedir cita en el 900 780 000 o solicitar información general en el 900 700 003.