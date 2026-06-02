Una isla, cuatro días y mucho jazz internacional en el Formentera Jazz Festival

Este fin de semana la isla de Formentera sonará a jazz en todas sus versiones, desde la más genuina a la que se fusiona sin complejos con electrónica, flamenco y música clásica. El Formentera Jazz Festival arranca este jueves en el Blue Bar y terminará el domingo 7 en Ses Roques tras cuatro intensos días de la mejor música en un ambiente cercano y sugerente que es la marca de la casa desde su primera edición, en 2015.

Este martes, el director del festival, Max Moya, junto al trompetista y percusionista cubano Carlos Sarduy y el productor Guilherme de Anchieta, presentaron oficialmente el cartel de esta duodécima edición, describiendo uno por uno a los artistas que participarán en cada uno de los conciertos de un evento que han decidido hacer crecer "hacia la calidad más que hacia la cantidad".

Así, el icónico restaurante Blue Bar, sobre las dunas de la playa de Migjorn, acogerá el jueves 4, a partir de las 20.30 horas, la primera de las propuestas, a cargo de Elana Sasson Quartet. Sobre el escenario actuará la vocalista y compositora iraní-kurdo-americana, cuya música el mismo Moya define como "una mezcla explosiva" y que ha tenido un gran éxito con su reciente álbum 'Between In '.

Plaza de la Constitución

El viernes 5 el festival se traslada a sus "cuarteles generales", la plaza de la Constitución de Sant Francesc, donde a partir de las 22 horas se sucederán las actuaciones de la multiinstrumentista austríaca Muriel Grossman y su cuarteto; el senegalés Momi Maiga; y la dj residente en la isla Flow da Lou.

Un momento de la rueda de prensa de presentación del Formentera Jazz Festival / CIF

El sábado 6 empieza suave para aquellos "a quienes la noche no les funciona", según Moya. Así, a las 13 horas del mediodía, el restaurante Sa Panxa de Sant Ferran permitirá disfrutar de la música del dúo María Gil & Dee Jay Foster mientras se almuerza o se toma un aperitivo. Por la noche, a las 22 horas, vuelta a la plaza de Sant Francesc, donde calentarán la noche Garcias-Fuster-Vaquer Quartet, una sólida propuesta de jazz contemporáneo.

El día central del festival continuará a partir de las 23.30 horas con Richard Bona, el artista principal del evento, conocido como 'The African Sting' y nombrado por los expertos como "el bajista y vocalista más influyente de la era modera". La madrugada llegará acompañada de los dj's Ric Jazzbo & Enrique Malanga, que empezarán su actuación sobre la 1 de la noche.

El Formentera Jazz Festival se despedirá hasta el año que viene el domingo 7 a las 20.30 horas con la tradicional jam session coordinada por Magdalini Giannikou en el recientemente renovado restaurante Ses Roques, en Sant Ferran.

El festival, que obtuvo un premio de turismo de la edición de 2025 como 'Mejor experiencia turística de las Illes Balears', es cada año "más adulto", según destacó Guilherme de Anchieta durante la presentación. "Cada vez es más profesional y con más calidad artística", remarcó, asegurando que desde la organización quieren que sea "un festival boutique, que crezca en profundidad más que a lo grande".