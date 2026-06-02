Abierta la convocatoria de la Beca de Investigación sobre patrimonio cultural de Formentera

El Consell de Formentera informa de que ha abierto la convocatoria de la Beca de Investigación 2026 en materia de patrimonio cultural, una iniciativa destinada a fomentar la investigación y ampliar el conocimiento sobre la historia, la cultura y el patrimonio de la isla.

La beca está dotada con 8.500 euros y se concederá en régimen de concurrencia competitiva. Las bases reguladoras de la convocatoria pueden consultarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 67, publicado el 28 de mayo de 2026.

Podrán optar a esta ayuda las personas mayores de edad que cuenten con titulación universitaria de grado, licenciatura o equivalente, tanto de forma individual como en equipo. Los proyectos que se presenten deberán ser inéditos y estar relacionados con el patrimonio histórico, el patrimonio cultural inmaterial o el patrimonio documental de Formentera.

Las propuestas serán valoradas en función de su interés científico, la calidad de la metodología planteada y el currículum de las personas investigadoras.

El plazo para presentar ofertas

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOIB, por lo que permanecerá abierto hasta el 9 de julio. La documentación podrá presentarse de forma presencial en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) o telemáticamente a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC).

La persona o equipo que resulte beneficiario dispondrá de un plazo máximo de 12 meses para desarrollar y finalizar el trabajo de investigación.

La Beca de Investigación del Consell de Formentera se ha consolidado como una herramienta de apoyo al estudio y la difusión del patrimonio cultural de la isla, contribuyendo a generar nuevo conocimiento sobre su historia, su identidad y sus elementos patrimoniales.