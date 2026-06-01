Los restaurantes 190 Pasos y Es Mal Pas se imponen en las Semanas Gastronómicas de Formentera

Las Semanas Gastronómicas de Formentera han cerrado su edición de mayo de 2026 con un balance muy positivo y un récord de participación, con 21 restaurantes adheridos y una excelente respuesta por parte del público.

Tras dos semanas de actividad, celebradas del 11 al 24 de mayo, los comensales han sido los encargados de valorar las diferentes propuestas gastronómicas mediante el sistema de votación con código QR habilitado en cada establecimiento participante.

Una vez contabilizadas todas las valoraciones, el restaurante 190 Pasos se ha alzado con el primer premio de esta edición, con una puntuación media de 9,71 sobre 10 tras recibir 205 valoraciones. El segundo premio ha sido para Es Mal Pas, que ha alcanzado una puntuación media de 9,49 sobre 10 con 203 valoraciones registradas. La organización destaca especialmente este resultado al tratarse de su primera participación en las Semanas Gastronómicas. El tercer puesto, ya fuera de premio, ha sido para Sa Terrassa. Muy cerca han quedado también Mar Grossa y Al Quèrto, reflejo del alto nivel gastronómico y de la competitividad que han caracterizado esta edición.

Menús especiales

Durante las jornadas, los restaurantes ofrecieron menús especiales elaborados a partir de producto local y recetas inspiradas en la tradición gastronómica de la isla, contribuyendo a reforzar el posicionamiento de Formentera como destino gastronómico de referencia.

Entre todos los participantes que valoraron los menús a través del sistema de votación se sorteó un premio de 500 euros. El ganador fue Nils Bödeker, que disfrutó de la experiencia gastronómica en los restaurantes Can Pascual, Chezz Gerdi, Es Marés, Sa Panxa y Vanni Formentera durante la celebración de las jornadas.

Desde la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF) valoran muy positivamente los resultados obtenidos. Su secretaria general, Lidia Álvarez, ha destacado que "esta edición ha superado nuestras expectativas tanto por el número de restaurantes participantes como por la implicación de los comensales. Los resultados reflejan el esfuerzo, la creatividad y la profesionalidad del sector de la restauración de Formentera, que año tras año sigue apostando por ofrecer experiencias gastronómicas de gran calidad".

Los establecimientos ganadores recibirán los premios previstos en las bases del certamen, dotados con 1.500 euros para el primer clasificado y 1.000 euros para el segundo.