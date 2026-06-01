Un total de 35 menores extranjeros no acompañados han llegado a Formentera en mayo, un 389% más que en 2025

El pasado fin de semana llegaron a Formentera 15 embarcaciones procedentes de las costas de Argelia con 236 personas a bordo, de las cuales 17 eran menores extranjeros no acompañados que han quedado bajo la tutela de los servicios sociales del Consell Insular. Estos menores recién llegados se suman a los que ya habían viajado hasta Formentera en diferentes pateras arribadas durante las pasadas semanas, lo que eleva la cifra a 35 menores de edad que han pasado a estar bajo custodia de la institución insular durante el mes de mayo.

Estas son las cifras ofrecidas por el Consell de Formentera en unas declaraciones de su presidente, Óscar Portas, quien ha querido comparar ese total con los nueve menores que llegaron durante el mismo mes de 2025, una cifra que supone que este año han llegado "un 389%" más de migrantes que declaran tener menos de 18 años a su llegada en patera desde África.

Portas ha vuelto a denunciar la situación que vive la institución insular, y asegura que la responsabilidad de este incremento de llegadas es de "las políticas de Exterior y de Migración del Gobierno de España". Portas ha añadido que "queda más que justificada la invitación que se hizo a los ministros de Exterior y de Infancia para que vengan a Formentera y sean conscientes de la realidad de la isla, de gravedad de la situación y de que se debe actuar ayudando a la Formentera".