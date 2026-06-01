Galaxias, Perseidas y Saturno protagonizan las noches astronómicas de Formentera

La Asociación Astronómica de Formentera vuelve a acercar el cielo nocturno al público con una nueva edición de 'Formentera mira al cel 2026', un programa de observaciones astronómicas que permitirá descubrir algunos de los fenómenos y objetos más espectaculares visibles desde la isla a lo largo de la temporada.

La iniciativa, impulsada por el Consell de Formentera y desarrollada por la Asociación Astronómica de Formentera, combina observaciones con telescopios, explicaciones divulgativas y sesiones adaptadas a las condiciones astronómicas de cada momento del año. Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público.

El programa pone en valor uno de los grandes atractivos naturales de la isla: la calidad de su cielo nocturno. Formentera cuenta desde 2023 con la distinción de Destino Turístico Starlight, un reconocimiento internacional que certifica la excelencia de sus cielos para la observación astronómica y refuerza la apuesta por un modelo turístico sostenible, vinculado a la naturaleza y al conocimiento del entorno.

La temporada comenzará el próximo 12 de junio con una observación dedicada al espacio profundo desde el Centro de interpretación de Can Marroig. Durante esta primera sesión se podrán contemplar galaxias como la del Remolino, la de Bode o la del Molinete, además del conocido cúmulo de Hércules.

El 10 de julio, la Asociación Astronómica de Formentera propondrá una jornada centrada en una de las mejores épocas del año para observar la Vía Láctea atravesando el Triángulo de Verano también en Can Marroig. La actividad incluirá una charla interactiva con proyecciones y la observación de nebulosas como la del Águila, la de la Laguna o los populares Pilares de la Creación.

Eclipse solar

Una de las citas más destacadas llegará en el mismo emplazamiento el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar y con el periodo de máxima actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas. La sesión se completará con la observación de distintos objetos del espacio profundo.

Las observaciones continuarán durante septiembre y octubre, de nuevo con galaxias y nebulosas visibles al final del verano, entre las que destaca la de Andrómeda. Hacia el final de la temporada, también se podrá observar Saturno en buenas condiciones.

El programa incluye además cuatro sesiones específicas dedicadas a la observación de la Luna desde el Molí vell de la Mola, previstas para los días 21 de junio, 21 de julio, 21 de agosto y 21 de septiembre. Estas jornadas ofrecerán una oportunidad especialmente atractiva para observar sus detalles a través del telescopio y para iniciarse en la fotografía astronómica.

La organización recuerda que el contenido de cada observación podrá adaptarse en función de las condiciones meteorológicas y de visibilidad, con el objetivo de ofrecer siempre la mejor experiencia posible a los asistentes.