Precintados los equipos de sonido de varios establecimientos de ocio en Formentera

La Policía Local de Formentera ha precintado los equipos de música de varios locales de ocio de la isla, según ha adelantado la emisora local Ràdio Illa y han confirmado fuentes del Consell Insular. Aunque no se han ofrecido cifras oficiales, Ràdio Illa asegura que podrían ser "entre 12 y 16" los negocios expedientados, que estarían distribuidos entre la zona incluida dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, la costa de Migjorn y la localidad de es Pujols.

Las actuaciones policiales tienen su origen en las inspecciones a 39 establecimientos de la isla con algún tipo de actividad musical realizadas entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2024. A raíz de aquellas actuaciones y siguiendo la tramitación de los expedientes, el Consell ha iniciado medidas cautelares en los casos en los que, transcurrido este tiempo, no se han adoptado las medidas correctoras requeridas o no se ha regularizado la situación administrativa.

Por el contrario, los negocios que han acreditado la corrección de las deficiencias o la adecuación de sus instalaciones a la normativa vigente, no son objeto de precinto. Desde la institución señalan que no pueden concretar el número de establecimientos afectados, ya que los expedientes continúan en fase de tramitación y comprobación documental, y subrayan que el objetivo "no es impedir la actividad musical, sino garantizar que se desarrolle dentro del marco normativo correspondiente".

Posibles sanciones

El precinto de equipos de sonido es una medida cautelar para impedir que se siga usando el aparato mientras se tramita o resuelve el expediente. No equivale automáticamente a una multa, pero puede adoptarse en el contexto de una posible infracción que sí puede acabar en sanción económica y, en los casos más graves, en suspensión de la actividad o cierre temporal del establecimiento.

Si se acredita una infracción, entonces sí puede haber multa. En la ordenanza de contaminación acústica del Consell de Formentera, las sanciones previstas son: hasta 750 euros para infracciones leves, hasta 1.500 euros para graves y hasta 3.000 euros para muy graves, además de la posible suspensión de autorizaciones o licencias municipales hasta un mes.

Además, si el caso se tramita por la ordenanza de horarios, ambientación musical y actividades recreativas, la norma también permite medidas provisionales como la clausura de la actividad o el precinto de instalaciones, máquinas o aparatos cuando se trate de infracciones graves o muy graves, con resolución motivada. En esta ordenanza, las sanciones por incumplimientos horarios en establecimientos con música pueden ir desde 750 o 1.000 euros en infracciones leves hasta 6.000 o 10.000 euros, con posible suspensión o cierre temporal en los casos graves.

Cambios en la normativa

Precisamente, la Junta de Gobierno celebrada el pasado 15 de mayo acordó iniciar los trámites para modificar la ordenanza que regula los horarios, la amenización y ambientación musical y las condiciones de instalación de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas, de 2018, así como la ordenanza municipal contra la contaminación acústica y las vibraciones, de 2014. El acuerdo abre el procedimiento para actualizar una normativa que el Consell considera necesario adaptar a la evolución turística y económica de la isla, a la proliferación de actividades con música, a las nuevas tendencias de ocio y a la creciente demanda ciudadana de protección del descanso.

Entre los objetivos de la reforma figuran clarificar las condiciones de las distintas actividades musicales y sus límites acústicos, mejorar la regulación de horarios de apertura y cierre, incluir nuevos tipos de actividades que actualmente no están suficientemente reguladas, actualizar los requisitos técnicos de los establecimientos y reforzar los mecanismos de prevención, control e inspección frente a la contaminación acústica.

La propuesta del Consell Insular, que se encuentra en fase de consulta pública previa, plantea elaborar una nueva ordenación integral que separe, por un lado, los aspectos relacionados con la contaminación acústica y, por otro, los horarios y condiciones de los establecimientos de concurrencia pública.