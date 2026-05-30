Entrar a Formentera en moto desde Ibiza se complica: 27 días con plazas agotadas

El Consell de Formentera ha aprobado hasta esta semana 20.516 autorizaciones dentro del sistema Formentera.eco para la temporada 2026, de un total de 22.451 solicitudes tramitadas. Según los datos facilitados por la institución, 1.395 solicitudes se han denegado y 540 se encuentran pendientes o a la espera de aportación de documentación.

En el caso de los residentes de Ibiza, se han aprobado hasta ahora 1.154 autorizaciones, correspondientes a 885 turismos y 269 motocicletas. Además, en relación con los trabajadores que se desplazan a Formentera por motivos laborales, ya se han concedido 552 autorizaciones a personas que desarrollan su actividad en la isla y residen fuera de Formentera.

Respecto a los visitantes, el sistema acumula 4.489 autorizaciones aprobadas entre vehículos de visitantes, residentes de Mallorca y Menorca, y vehículos eléctricos o híbridos bonificados. De estas autorizaciones, 2.774, entre turismos y motocicletas, corresponden a visitantes no bonificados.

Hasta el momento se han aprobado también 10.531 autorizaciones a residentes de Formentera, 2.039 a empresas radicadas en la isla y 831 a empresas con centro de trabajo o transporte de mercancías.

El Consell de Formentera recuerda que el sistema continúa abierto y que las personas interesadas pueden seguir tramitando sus autorizaciones a través del portal de Formentera.eco. Asimismo, recomienda revisar la documentación aportada y efectuar los trámites con antelación para evitar incidencias durante los meses de mayor demanda.

Formentera.eco ya ha aprobado 20.516 autorizaciones de vehículos para 2026 / Consell de Formentera

El sistema registra además la demanda de permisos de larga duración, de 122 días. La institución insular recuerda que las autorizaciones de larga estancia bonificadas de Formentera.eco deben responder a un uso real del vehículo durante el periodo solicitado. Por este motivo, durante esta temporada se harán revisiones periódicas de las matrículas autorizadas. Si en las revisiones se comprueba que una matrícula autorizada no ha circulado por la isla durante más de quince días consecutivos, se podrá retirar la autorización concedida.

Demasiadas solicitudes de permisos de larga duración

Esta medida se adopta después de detectar un volumen importante de solicitudes para el periodo máximo de 122 días, una posibilidad prevista por la normativa, pero que, en algunos casos, puede provocar una ocupación elevada del contingente en determinadas fechas.

El objetivo, según la institución, es garantizar que las autorizaciones bonificadas se utilicen de manera efectiva y responsable, y evitar que reservas de larga duración bloqueen plazas que podrían necesitar otros usuarios.

En cuanto al nivel de ocupación, los datos muestran que los turismos de visitantes presentan una ocupación moderada durante los meses de junio, julio y agosto, con la mayor parte de los días situados entre el 50% y el 74% de la cuota máxima diaria, fijada en 1.732 vehículos. En cambio, las motos de visitantes mantienen, de momento, una ocupación baja, inferior al 50% en prácticamente todo el periodo analizado.

La presión más elevada se concentra en las autorizaciones puntuales de residentes de Ibiza, especialmente en el caso de las motocicletas. En esta categoría, con una cuota máxima diaria de 50 vehículos, ya hay 27 días al 100% en los meses de junio, julio y agosto. En el caso de los turismos de residentes de Ibiza, con una cuota máxima diaria de 235 vehículos, la mayor parte del calendario se mantiene entre el 50% y el 74%.

El consejo: consultar el estado de ocupación

El Consell recomienda a todas las personas que tengan previsto desplazarse a Formentera durante los meses de verano que consulten previamente el estado de ocupación y tramiten la autorización con antelación para evitar incidencias de última hora. Asimismo, la institución recuerda que el derecho a obtener una autorización corresponde al titular del vehículo.

Durante 2025 se gestionaron un total de 57.863 autorizaciones, de las cuales 51.214 se aceptaron, una cifra que, según el Consell, refleja la consolidación del sistema de regulación de vehículos implantado en Formentera desde 2019.

El volumen más importante de autorizaciones se concentra tradicionalmente durante los meses de abril y mayo, coincidiendo con la apertura del periodo de tramitación y con la carga masiva de matrículas de residentes y empresas de alquiler. Solo durante estos meses del año pasado se registraron 18.933 autorizaciones aceptadas, cerca del 37% del total anual.