Agricultura y ganadería
El sector primario de Formentera recibirá 55.000 euros en ayudas para explotaciones agrícolas y ganaderas
La convocatoria se divide en dos líneas de 27.500 euros para explotaciones agrícolas y para ganadería ovina y caprina
El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Sector Primario, abrirá una nueva convocatoria de ayudas para el desarrollo del ámbito agrícola y ganadero de la isla correspondiente a 2026, con una dotación total de 55.000 euros. Las bases reguladoras se publicarán este sábado, 30 de mayo, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
El objetivo de estas subvenciones es apoyar la actividad agraria y ganadera de Formentera, contribuir a la viabilidad de las explotaciones locales y favorecer el mantenimiento de un sector considerado estratégico desde el punto de vista económico, ambiental y paisajístico.
La convocatoria se divide en dos líneas diferenciadas. Por un lado, se destinan 27.500 euros a las explotaciones ganaderas de ovino y caprino de la isla, con la finalidad de apoyar a los ganaderos, fomentar la continuidad de las explotaciones y contribuir a evitar su abandono.
Por otro lado, se reservan otros 27.500 euros para las explotaciones agrícolas. Estas ayudas están orientadas a financiar gastos relacionados con la producción agraria, como la compra de material vegetal, sistemas de riego, fertilizantes, herramientas, maquinaria agrícola, asesoramiento técnico u otras inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad.
Presentación solicitudes
Podrán optar a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas situadas en Formentera que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Las solicitudes podrán presentarse durante los 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOIB, tanto de forma telemática, a través de la OVAC, como presencialmente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía.
- Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera
- Denuncian una fiesta con música a todo volumen entre 30 barcos en el litoral de Formentera
- Denuncian una 'brutal agresión' homofóba en Formentera
- Tomás García, hombre que sufrió la agresión homófoba: 'Volveré a Formentera para demostrarle a todo el mundo que no hay que tenerles miedo a los agresores
- La fiesta flotante de 30 barcos en la costa de Formentera no tenía autorización: Govern y Capitanía Marítima abren una investigación
- Indiferencia ante la muerte: 28 cuerpos no identificados de migrantes llegan a Formentera desde 2024
- Sin citas para pasar la ITV, ni por teléfono ni por la nueva página web
- Detenido un joven de 22 años en Formentera por herir a tres hombres con una pistola de aire comprimido