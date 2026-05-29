El sector primario de Formentera recibirá 55.000 euros en ayudas para explotaciones agrícolas y ganaderas

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Sector Primario, abrirá una nueva convocatoria de ayudas para el desarrollo del ámbito agrícola y ganadero de la isla correspondiente a 2026, con una dotación total de 55.000 euros. Las bases reguladoras se publicarán este sábado, 30 de mayo, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

El objetivo de estas subvenciones es apoyar la actividad agraria y ganadera de Formentera, contribuir a la viabilidad de las explotaciones locales y favorecer el mantenimiento de un sector considerado estratégico desde el punto de vista económico, ambiental y paisajístico.

La convocatoria se divide en dos líneas diferenciadas. Por un lado, se destinan 27.500 euros a las explotaciones ganaderas de ovino y caprino de la isla, con la finalidad de apoyar a los ganaderos, fomentar la continuidad de las explotaciones y contribuir a evitar su abandono.

Por otro lado, se reservan otros 27.500 euros para las explotaciones agrícolas. Estas ayudas están orientadas a financiar gastos relacionados con la producción agraria, como la compra de material vegetal, sistemas de riego, fertilizantes, herramientas, maquinaria agrícola, asesoramiento técnico u otras inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad.

Presentación solicitudes

Podrán optar a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas situadas en Formentera que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Las solicitudes podrán presentarse durante los 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOIB, tanto de forma telemática, a través de la OVAC, como presencialmente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía.