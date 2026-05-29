Francisca Ferrer muestra en Formentera su talento natural para los collages textiles

Hasta este domingo 31 de mayo, el salón parroquial junto a la iglesia de Sant Ferran acoge una nueva exposición de Francisca Ferrer Ferrer que se puede visitar de 18.30 a 21.30 horas.

La muestra lleva por nombre ‘Memoria cosida’, y se compone de una serie de tapices de diferentes tamaños con imágenes dibujadas a base de puntadas sobre recortes de telas recicladas que parecen cobrar vida gracias a la sensibilidad artística y las manos expertas de Ferrer.

En un paseo nostálgico pero sin rastro de tristeza por la memoria de Formentera, el visitante de esta sencilla exposición puede reconocer en las coloridas composiciones barcos como el vapor Manolito o la Joven Dolores. También cobran vida en estos collages textiles varias casas de la isla, como can Pep de na Taueta; las iglesias de Sant Ferran, Sant Francesc y el Pilar de la Mola; la Fonda Pepe y el camión ‘La Parrala’, "que igual transportaba gallinas que a los residentes o a los turistas que empezaban a llegar a la isla", explica Ferrer.

Algunos de los tapices que forman parte de la muestra / P.M.V.

Ferrer, que se declara "enamorada de las telas y la costura", regentó una tienda de ropa y textiles en Sant Francesc durante 26 años y, cuando decidió cerrarla, se encontró con un montón de telas almacenadas, mucho tiempo libre y, sobre todo, muchas ganas de poner en práctica su amor por los textiles.

Empezó a experimentar con composiciones más simples, como grandes flores o paisajes marinos. De manera autodidacta, fue mejorando su técnica usando las telas que le enviaban sus familiares y amigos. Incluso las cortinas de su casa fueron "víctimas" de sus ganas de crear en un momento dado. La séptima exposición de esta artista nata y humilde a quien todavía le cuesta creer el éxito de sus creaciones se puede visitar hasta este próximo domingo.