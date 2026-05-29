Del fondo marino al cielo estrellado en la Semana del Medio Ambiente de Formentera

El Consell de Formentera, a través del área de Medio Ambiente, ha organizado del 1 al 7 de junio una nueva edición de la Semana del Medio Ambiente, una iniciativa que reunirá actividades divulgativas, educativas y participativas para acercar el conocimiento del entorno natural de la isla y fomentar su conservación.

La programación incluye proyecciones de cine, talleres infantiles, actividades vinculadas al medio marino, limpiezas de playas, observaciones astronómicas, excursiones interpretativas y una feria de entidades ambientales, con la colaboración de asociaciones, empresas y organismos relacionados con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

La semana comenzará el lunes 1 de junio con una jornada de cine en la Sala de Cultura, donde se proyectarán de forma gratuita las películas 'Robot salvaje', a las 19 horas, y 'Only on Earth', a las 21 horas. El martes 2 de junio, a las 17.30 tendrá lugar un taller divulgativo sobre el medio marino y el litoral a cargo del quiosco Karai, de la playa de Migjorn y ya el miércoles 3, la artista Sol Courrèges dirigirá un taller infantil a partir de las 10 de la mañana esta vez en el quiosco KM.11 de la playa de Migjorn. Por la tarde de ese mismo día, a las 16.30, el quiosco Amar, también en Migjorn, acogerá un taller de biología marina y muestreo científico del litoral.

Para el jueves 4 se ha programado una limpieza de la playa que comenzará a las 11 de la mañana en el quiosco Bartolito de es Copinar, y una inmersión ligera con biólogos marinos a las 17 horas que organiza el quiosco Boca Boca de Cala Saona.

Feria de entidades

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el viernes 5 de junio se celebrará en el jardín de ses Eres la Feria de entidades relacionadas con el Medio Ambiente. La feria podrá visitarse de 10 a 13 horas y de 17.30 a 19.30 horas, y reunirá a entidades, empresas y organismos que trabajan en ámbitos vinculados a la conservación, la educación ambiental y la sostenibilidad.

Entre los participantes estarán Creatives for the Planet; la Escuela de vela de ses Illetes; el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, los agentes de Medio Ambiente del Govern balear, la Xarxa Forestal d’Eivissa, Qué Celeste!, la Asociación Astronómica de Formentera, PreZero, Aqualia, el Consorcio de recuperación de fauna de Balears (Cofib), el área de Diversidad Funcional del Centre de Dia y las áreas de Movilidad y Medio Ambiente del Consell de Formentera.

La jornada incluirá un taller infantil de reciclaje y economía circular, actividades divulgativas del Cofib, una observación solar con telescopio y una excursión interpretativa sobre la biodiversidad marina del Parque Natural de ses Salines, con paseo en kayak e inmersión ligera.

La programación continuará durante el fin de semana con una excursión gratuita a Bibo Park Ibiza el sábado 6 con salida desde el puerto de la Savina a las 10 de la mañana y regreso a las 15 horas. Las plazas son limitadas y para inscribirse hay que llamar al 971321210 o enviar un mail a mediambient@conselldeformentera.cat. Ese mismo sábado, a las 11 horas, el quiosco Briss de es Pujols propone una actividad de inmersión ligera para conocer los arrecifes de pradera de posidonia y las dinámicas costeras.

Para terminar la semana, el domingo 7 el quiosco Nuu de es Pujols ha preparado un recorrido en surf de remo y una inmersión ligera para descubrir las barreras naturales que protegen las playas de Formentera.