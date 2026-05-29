Un restaurante de Formentera suspende su iniciativa de ofrecer sillas de playa gratis a sus clientes

Un restaurante de Formentera ha decidido suspender la iniciativa de ofrecer sillas de playa de forma gratuita a sus clientes tras la “reciente repercusión generada” en torno a esta medida. El establecimiento ha difundido un mensaje en sus redes sociales en el que explica que su objetivo era prestar una atención adicional a sus clientes ya que no hay hamacas en la playa. “Nuestra única intención era ofrecer de forma gratuita una atención adicional y una comodidad puntual a nuestros clientes ante la falta de servicio de hamacas en la playa”, señala el restaurante.

La decisión llega en un verano en el que las playas de Formentera pierden un tercio de sus hamacas y sombrillas. Una resolución de la dirección general de Costas y Litoral del Govern balear, que el Consell ya ha recurrido, deniega la instalación de 681 hamacas y 339 sombrillas.

Desde el restaurante insisten en que esta iniciativa no implicaba una ocupación de la playa ni una actividad ajena al restaurante. “En ningún caso hemos ocupado espacios de playa ni desarrollado una actividad distinta a la propia del restaurante”, subrayan en su explicación.

El establecimiento lamenta “sinceramente cualquier malentendido o molestia que esta situación haya podido ocasionar”, tanto a las autoridades competentes como a residentes, visitantes y demás usuarios de la playa. En su mensaje, afirma que seguirá trabajando “con el máximo respeto hacia el entorno natural de Formentera, la normativa vigente y la convivencia en un espacio tan especial como ses Illetes”. El mensaje concluye con un agradecimiento por la comprensión de todos.