Formentera pierde a su segundo inspector de Turismo

El Consell de Formentera perderá la semana próxima su segundo inspector de Turismo, que dejará su puesto de trabajo "por motivos personales", según han confirmado fuentes de la institución insular. Este segundo profesional se incorporó a finales del mes de marzo como refuerzo al servicio de Inspección, que ya contaba con un titular contratado para todo el año y que empezó a trabajar a mediados de febrero.

El grupo político Gent per Formentera (GxF) preguntó durante la sesión plenaria celebrada este jueves al conseller de Turismo, Artal Mayans, por los criterios de elaboración del plan de inspección turística para 2026, así como por el número de actas o expedientes iniciados por los dos inspectores del área. Mayans respondió a la primera pregunta con un sucinto: "La experiencia del personal técnico de la Casa y el sentido común" para después, ante la insistencia de la portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, añadir que el objetivo de ese plan es "velar por la oferta legal del alquiler turístico, combatir el alquiler turístico con la finalidad de preservar la calidad de la oferta e impulsar un trasvase de esa oferta ilegal hacia el alquiler anual", entre otros puntos.

En cuanto a la segunda pregunta, afirmó que se habían levantado "dos" actas y, nuevamente, Ferrer tuvo que insistir para obtener una respuesta más detallada. El conseller explicó entonces que se habían hecho 75 inspecciones en base a sorteos aleatorios, pero que esta no era la única labor del servicio de Inspección, sino que también se ocupan de las denuncias recibidas por el canal online y otras "actuaciones en paralelo".

Hamacas y balizado

Además de protagonizar varias de las preguntas con respuesta oral de los grupos políticos, el estado del litoral de Formentera estuvo también presente en una interpelación a través de la cual el PSIB-PSOE pidió explicaciones a la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, por la reducción de aproximadamente un tercio de las hamacas y sombrillas autorizadas en las playas de la isla y por la falta de delimitación con boyas de algunas zonas de baño al inicio de la temporada turística.

La interpelación planteaba que ambas cuestiones afectan directamente a la gestión ambiental del litoral, a la seguridad de los usuarios de las playas, a la ordenación del dominio público marítimo-terrestre, a la calidad del destino turístico y a la actividad económica vinculada a las playas de Formentera.

En su respuesta, Castelló defendió que su conselleria "no ha dejado de trabajar" en estos dos temas, y recordó que la reducción en los servicios de playa es consecuencia directa de una resolución técnica y administrativa de la Dirección General de Costas y Litoral del Govern balear, basada en criterios ambientales y normativos vinculados al Reglamento General de Costas y a los informes del Parque Natural y la Red Natura 2000.

La consellera detalló la cronología de los hechos que han desembocado en esta situación y señaló que los adjudicatarios fueron informados de la situación. También insistió en que la conselleria que dirige trabaja ya en el análisis jurídico de la resolución y en la preparación del correspondiente recurso, al considerar que hay aspectos que deben revisarse para defender los intereses generales de Formentera.

En cuanto a la falta de balizamiento en algunas zonas de baño, la consellera atribuyó la situación a un bloqueo administrativo derivado de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A día de hoy, según Castelló, no hay una resolución ni un calendario definitivo para completar el balizamiento.