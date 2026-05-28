Formentera activa la regularización excepcional de construcciones en suelo rústico con limitaciones

El equipo de gobierno de Sa Unió ha conseguido aprobar en un segundo intento la aplicación en la isla del procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico, previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de Baleares.

La misma propuesta se presentó ante el plenario el mes pasado, pero fue rechazada por los dos grupos políticos de la oposición más el voto negativo del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, ya que consideraban que el texto presentado para su debate no había sido consensuado y, además, era "demasiado amplio". Este jueves, Córdoba ha votado a favor y los consellers de Gent per Formentera (GxF) se han abstenido, lo que ha facilitado su aprobación, tras haberse introducido una serie de cambios surgidos de las negociaciones previas. Tan solo se ha mantenido en su posición el PSIB-PSOE, que ha votado en contra porque los socialistas siguen pensando que "no es el instrumento adecuado para dar solución a las edificaciones en suelo rústico".

El acuerdo permitirá activar en Formentera esta vía excepcional de regularización, aunque con limitaciones adaptadas al modelo territorial específico de Formentera. En concreto, la aplicación del procedimiento quedará restringida al uso de vivienda, al uso agrario y a las actividades incluidas en el Catálogo de actividades existentes en suelo rústico del Plan Territorial Insular de Formentera (PTI). Como ejemplo, los proyectos deberán incorporar un sistema de depuración de aguas residuales, medidas de adaptación a las condiciones generales de estética, actuaciones para reducir la contaminación lumínica y mejoras destinadas a incrementar la eficiencia energética e hídrica.

El plazo para acogerse a este procedimiento será de tres años y empezará a contar a partir de la publicación del acuerdo completo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Aeropuerto y comedor escuelas de verano

Además de esta iniciativa, el equipo de gobierno del Consell ha presentado y aprobado, con los votos a favor de GxF y Córdoba y la abstención de los socialistas, una propuesta en la que se muestra el rechazo de Formentera a la ampliación del aeropuerto de Ibiza con el argumento de que se trata de una "macro operación de crecimiento" en unas islas que llevan años denunciando su saturación.

El plenario ha aprobado también una propuesta de Sa Unió que fija las tasas que se aplicarán al servicio de comedor de las escuelas de verano que se estrenará esta temporada. Así, se cobrará 10 euros por comida a cada usuario (seis por el menú y cuatro por los monitores que gestionarán el comedor). Si se trae la comida de casa, el precio diario será de cuatro euros. Toda la oposición se ha abstenido al considerar que el precio era demasiado elevado.

También se ha aprobado inicialmente la ordenanza que regulará la prestación del servicio de recarga de vehículos eléctricos en los puntos públicos de Formentera. La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, ha explicado que uno de los objetivos de esta nueva norma es evitar el uso como aparcamientos de los lugares reservados para la recarga. Así, la ordenanza especificará que el periodo máximo para permanecer en estos espacios será de cuatro horas.

Por su parte, el PSIB-PSOE no ha conseguido el respaldo suficiente, por los votos en contra de Córdoba y Sa Unió, para reclamar al Govern balear que trabaje para conseguir "una sanidad digna para Formentera". Se trata de una iniciativa similar a la que ya se presentó y aprobó en el pleno de abril, un hecho que muestra, según GxF y los socialistas, que "no se está haciendo nada" al respecto.

Sí ha salido adelante su proposición sobre la retirada de amianto de las edificaciones de la isla. En ella se demanda una acción conjunta del Consell Insular y el Govern balear para implementar, durante 2026, una línea de ayudas económicas directas a los particulares, medidas que garanticen su correcta retirada y campañas informativas sobre este material de construcción.

Planta de tratamiento de residuos de construcción

Llorenç Córdoba ha visto aprobadas por unanimidad sus tres proposiciones: solicitar financiación del Govern balear, el Ejecutivo central e incluso de la Unión Europea para la construcción de la planta de tratamiento de residuos de construcción que necesita Formentera; la toma de medidas para evitar la ocupación desordenada de las playas de la isla con elementos no autorizados; y la aprobación de un plan para el mantenimiento de los caminos de tierra de la pitiusa del sur.

Una proposición de GxF sobre Formentera.eco ha sido retirada del orden del día y su segunda iniciativa, en la que han pedido la ampliación del horario del polideportivo municipal Antoni Blanc, ha sido aprobada por unanimidad.