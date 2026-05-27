Formentera reconoce a 23 empresas del programa Sicted por su apuesta por la calidad turística

El Govern balear y el Consell de Formentera han renovado este miércoles en Sant Francesc su compromiso con la mejora de la calidad y la sostenibilidad del sector turístico mediante el programa Sicted, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. El conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el presidente del Consell, Óscar Portas, han suscrito un convenio de colaboración entre la institución insular y la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetib) que dará continuidad al desarrollo de este sistema en la isla, donde ya participan 57 empresas.

El programa cuenta con una subvención del Govern de cerca de 200.000 euros y tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios turísticos, reforzar la atención al visitante y avanzar hacia un modelo más profesional, sostenible y coordinado entre administraciones, empresas y servicios públicos.

La firma del convenio ha tenido lugar antes de la entrega de los distintivos Sicted a empresas, alojamientos, comercios y servicios públicos de la isla que han superado los requisitos del programa. En total, durante el acto se han entregado 23 diplomas a empresas y servicios de Formentera reconocidos por su compromiso con la calidad turística.

Proyecto del Ministerio de Industria y Turismo

El Sicted es un programa impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias para mejorar la calidad turística de los destinos. No se centra únicamente en un establecimiento concreto, sino en el conjunto de servicios que forman parte de la experiencia del visitante, desde alojamientos y restaurantes hasta comercios, oficinas de información, servicios públicos o empresas de actividades. Según datos del Ministerio de Industria y Turismo, el sistema cuenta en España con 193 destinos Sicted, más de 10.000 establecimientos participantes y unas 7.200 entidades, principalmente empresas y administraciones públicas.

La Bodega Terramoll de Formentera recibió uno de los diplomas que reconocen la calidad de las empresas de la isla / CIF

Con el convenio firmado en Formentera, Govern y Consell establecen el marco de colaboración para ofrecer formación continua, asistencia técnica y auditorías al tejido empresarial local. La finalidad es que las empresas y servicios participantes puedan cumplir los estándares del programa y obtener el distintivo Compromiso de Calidad Turística, que acredita su implicación en la mejora continua del destino.

Durante el acto, Bauzà ha agradecido el esfuerzo de las empresas reconocidas y ha destacado que la mejor manera de proteger un destino “singular, frágil y preciado” como Formentera es apostar por una calidad “irrenunciable” en los servicios. El conseller también ha subrayado que, en un mercado turístico muy competitivo, la diferencia ya no la marca solo el territorio, sino también la atención, la hospitalidad y el trabajo diario de los profesionales, insistiendo en la necesidad de apostar "por la calidad y la excelencia" por encima de "la cantidad".

El responsable autonómico ha animado a los participantes a entender el distintivo Sicted no como una meta final, sino como un estímulo para seguir mejorando. En este sentido, ha vinculado la calidad turística con el respeto al territorio, la sostenibilidad y la atención al visitante, tres elementos clave para mantener a Formentera como un destino de referencia.