Ester Expósito y Mbappé, pillados en una escapada romántica en Formentera

Ester Expósito y Kylian Mbappé vuelven a situarse en el centro de los rumores tras ser vistos juntos en Formentera. El periodista Javi Hoyos ha compartido dos vídeos con imágenes que, según explica, le han hecho llegar y en las que se ve a la actriz y al futbolista disfrutando de una escapada en la isla.

La pareja habría sido grabada primero en un restaurante, donde aparecen comiendo juntos. En uno de los momentos del vídeo, Ester Expósito bosteza, algo que Javi Hoyos ha aprovechado para bromear con que quizá “Mbappé la aburre”.

Pero las imágenes no terminan ahí. En un segundo vídeo, ambos aparecen paseando por la playa en Formentera con actitud discreta. Según el relato de Hoyos, se dirigían hacia una pequeña barca auxiliar para después subirse a un yate, donde habrían continuado su jornada.

“Lo que sí sabemos es que se han escapado románticamente a Formentera”, explica el periodista en el vídeo. También señala que le han enviado varias imágenes de la pareja disfrutando de la isla.

El vestido de Ester

Ester Expósito, que vestía un llamativo vestido verde, aparece junto al futbolista en una escena que ha disparado de nuevo los comentarios sobre la relación entre ambos. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre estas imágenes ni han publicado fotos en sus redes sociales.

La supuesta escapada romántica llega en plena oleada de rumores sobre la actriz y el jugador, que vuelven a ser protagonistas tras ser captados juntos en uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo.