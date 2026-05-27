Sin citas para pasar la ITV, ni por teléfono ni por la nueva página web

Los vecinos de Formentera que deben pasar la Inspección Técnica de Vehículos en los próximos meses tienen muy complicado conseguir una cita para cumplir con este procedimiento obligatorio que certifica que un vehículo cumple con los requisitos de seguridad y emisiones contaminantes establecidos por la ley.

Desde el teléfono habilitado por el Consell Insular para concertar una cita se informa de que la agenda está cerrada hasta junio, por lo que no se pueden facilitar fechas disponibles, según denuncia un residente, que teme no conseguir a tiempo una plaza para pasar la ITV de su vehículo antes de que caduque su autorización actual. Para comprobar la información, desde Diario de Ibiza se realizaron cuatro llamadas a lo largo de la mañana de ayer martes pero, tras unos minutos de espera, un mensaje grabado conminaba a volver a intentarlo más tarde porque no se podía atender la llamada en ese momento.

En cuanto a la web para concertar cita previa presentada por la institución insular el pasado 27 de abril como un nuevo sistema que mejoraría la atención a la ciudadanía y facilitaría la gestión de las reservas, no ofrece ninguna cita disponible para ningún tipo de vehículo durante lo que queda del mes de mayo ni para los meses de junio y julio al completo. Agosto y los siguientes meses no existen en el calendario, haciendo imposible obtener una cita ni siquiera con meses de antelación.

La solución que apuntan desde el Consell, según el vecino que ha denunciado la situación, es «seguir llamando o consultando la página web constantemente para ver si se produce alguna cancelación», algo que no parece muy probable dado el retraso que acumula el servicio ni muy viable por el tiempo y las molestias que suponen para el usuario conseguir el acceso a un trámite con una limitación temporal y que es de obligado cumplimiento.

Sanciones

Desde la institución insular se aseguraba en la presentación de la página web https://itv.conselldeformentera.cat/ que «el plazo orientativo para pasar la ITV en Formentera se sitúa entre las dos y las cuatro semanas, aunque el calendario se irá actualizando de forma progresiva en función de la disponibilidad del servicio».

Si un vehículo circula con la ITV caducada, la infracción se considera grave y la multa habitual es de 200 euros. Si el resultado fue desfavorable, el vehículo solo puede circular para ir al taller y volver a la estación ITV. Si fue negativa, el vehículo no puede circular por sus propios medios.