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Formentera recupera los versos de Victòria Mayans en la segunda edición de 'Mots il·lustrats'

El Consell edita nuevos adhesivos e imanes con ilustraciones realizadas por alumnas del IES Marc Ferrer a partir de palabras de la cantadora formenterense

La cantadora junto a tres de las alumnas del IES Marc Ferrer que han participado en el proyecto

La cantadora junto a tres de las alumnas del IES Marc Ferrer que han participado en el proyecto / CIF

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera, a través del Servicio de Asesoramiento Lingüístico, ha presentado la segunda edición de la campaña 'Mots il·lustrats', una iniciativa que une lengua, tradición oral e ilustración para acercar al público palabras y versos vinculados a la cultura popular de la isla.

En esta nueva edición se han editado cuatro modelos de adhesivos e imanes inspirados en mots de la cantadora Victòria Mayans Juan. Las encargadas de ilustrarlos han sido cuatro alumnas de la asignatura de Técnicas de Expresión Graficoplástica del IES Marc Ferrer, que han trabajado las propuestas con la colaboración del profesor Francesc Peris.

Una muestra de los imanes y las pegatinas preparadas por el Consell de Formentera

Una muestra de los imanes y las pegatinas preparadas por el Consell de Formentera / CIF

Durante el mes de abril, el Servicio de Asesoramiento Lingüístico propuso cuatro mots, formados por versos largos de dos segmentos de siete sílabas cada uno, para que cada alumna escogiera el que quería ilustrar. Así, Manuela Choren ha trabajado el verso “Que no em servirà de res / haver ‘nat atribolada”; Nihad El Abdellaoui ha representado “Que en tractar de dur capell / cada u es posa es que li agrada”; Júlia Ribas Cardona ha escogido “Jo som de vida senzilla i aquestes coses no em van”, y Katherine Ortiz Arias ha ilustrado “I així com un s’envelleix / un canvia de tonada”.

Una vez presentados los trabajos, la diseñadora del Consell, Patrícia Gea, se ha encargado de adaptar las obras para unificar la imagen de la campaña y editarlas en formato de adhesivo e imán.

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El presidente del Consell, Óscar Portas, mostró el pasado viernes el resultado final a las participantes en la sede de la institución insular y destacó la continuidad de esta iniciativa. “Si el año pasado iniciamos esta campaña con mots de Pep Simon, este año hemos continuado con los de una cantadora tan querida como Victòria Mayans Juan”, señaló.

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