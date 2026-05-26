El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de Formentera: ni está ni se le espera

Desde que la Comisión de Interior del Congreso aprobara el 7 de marzo de 2022 una Proposición no de ley del PP para instar al Gobierno a acelerar la instalación de un radar fijo del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (Sive) en Formentera, la "inminente" puesta en marcha de esta herramienta tecnológica destinada a controlar la llegada de pateras (también de narcolanchas) a la isla se ha anunciado en innumerables ocasiones sin que por el momento se haya concretado en nada tangible.

El febrero de 2024, se anunció la visita a la pitiusa del sur de varios altos mandos de la Guardia Civil y de la delegada en las Pitiusas de la Administración General del Estado para estudiar ubicaciones para instalar esta tecnología, cuya titularidad operativa corresponde al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil. Como era de esperar por su situación geográfica, el lugar elegido fue el Faro de la Mola. El 20 de noviembre de ese mismo año, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) firmó un convenio preliminar con Interior para permitir la instalación del Sive en el edificio del faro, pero no se sabe cuándo se firmó definitivamente ese acuerdo.

Tras varios anuncios que no se hicieron realidad, el Delegado de Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, aseguró tras la celebración de la Junta Local de Seguridad de Formentera el pasado 26 de abril que el Sive de Formentera ya estaba licitado y podría entrar en funcionamiento a finales del presente mes de mayo. El plazo se acaba y ni desde la APB ni desde Delegación de Gobierno han podido dar ningún tipo de información sobre los trabajos de instalación que deberían haber comenzado ya.

Tampoco hay rastro de la supuesta licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la única referencia oficial a una posible financiación de la instalación es un acuerdo del Consejo de Ministros el 14 octubre de 2025 donde se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los suministros y servicios necesarios para atender el incremento de la llegada de migrantes a las costas de las Illes Balears, por importe de 3.265.000 euros, de los cuales 2,8 millones irían destinados a la compra del Sive para Formentera, según ha declarado Rodríguez Badal en varias ocasiones.