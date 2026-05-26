Interior adjudica por 1,8 millones de euros el nuevo SIVE de Formentera, que se situará en el faro de la Mola

Finalmente, tan solo 24 horas después de que desde este mismo medio se expusiera el retraso en la instalación del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de Formentera y se manifestara la falta de información al respecto por parte de las administraciones implicadas, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este martes la formalización del contrato para alojar una base fija en el faro de la Mola de esta tecnología puntera destinada a controlar el tráfico de pateras.

El contrato ha sido tramitado por emergencia y mediante un "procedimiento negociado sin publicidad acelerado", justificado por una situación de «extrema urgencia», por la Subdirección general de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad, dependiente del Ministerio del Interior.

La adjudicación se produjo el pasado 12 de septiembre de 2025 y la empresa adjudicataria es Atos IT Solutions and Services Iberia SL, con sede en Tres Cantos, Madrid. El valor de la oferta seleccionada asciende a 1.832.533,21 euros y se recibieron siete ofertas en total, ninguna de ellas presentada por pymes.

La actuación cuenta además con apoyo europeo. Según el BOE, el proyecto está cofinanciado con fondos de la Unión Europea, dentro del programa Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados (IGFV).

Dispositivo de vigilancia

Con esta nueva estación en el faro de la Mola, Interior quiere reforzar el dispositivo de vigilancia en Formentera en un contexto marcado por el aumento de los flujos migratorios hacia el archipiélago balear y por la necesidad de mejorar los medios de control en las zonas costeras. Desde el servicio de prensa del mismo Ministerio han declinado aportar información sobre la fecha de entrada en funcionamiento «al tratarse de una infraestructura de seguridad».

El SIVE no es solo un radar, sino un complejo sistema tecnológico de vigilancia marítima de la Guardia Civil que combina estaciones sensoras fijas y móviles, radares, cámaras optrónicas, visión infrarroja, centros de mando y una red de comunicaciones en tiempo real. Su objetivo es detectar a larga distancia embarcaciones que se aproximan al litoral, identificarlas, hacer seguimiento de su trayectoria, coordinar medios terrestres, marítimos o aéreos y, si es necesario, activar su interceptación o auxilio.

Esta tecnología nació en los años 90 como respuesta a la necesidad de controlar los tránsitos irregulares y los tráficos ilícitos en el Estrecho de Gibraltar. Su primer despliegue operativo comenzó en 2002 en la zona de Algeciras y, desde entonces, se ha extendido por distintas comandancias costeras de la Guardia Civil, incluidas Balears y Canarias. Actualmente, el sistema cuenta con más de 80 estaciones de vigilancia, radar y sistemas optrónicos monitorizadas desde centros de mando y control.

Primero en Ibiza

En las Pitiusas, el SIVE llegó primero a Ibiza, donde se inició su despliegue en 2008. En ese año, Interior seleccionó a la empresa Indra para implantar el sistema en las costas de la isla y Murcia por 7,1 millones de euros. Aquel proyecto incluía varias estaciones sensoras con radar y sensor optrónico, además de un centro de mando y control para integrar la información y coordinar la respuesta de las autoridades ante actividades ilegales o situaciones de emergencia.

La instalación prevista ahora en el faro de la Mola supone la incorporación de Formentera a una red de vigilancia que Interior considera necesario reforzar ante el aumento de los flujos migratorios hacia las Illes Balears, especialmente en la ruta entre las costas de Argelia y la pitiusa del sur.