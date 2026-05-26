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Lo que encontraron los agentes en un taller ilegal en Formentera: residuos, metales, herramientas, motores eléctricos y electrodomésticos

La Guardia Civil localiza una actividad irregular de reparación en una finca rústica y el Seprona levanta ocho actas de denuncia

Un operativo de la guardia civil en el taller descubierto

Un operativo de la guardia civil en el taller descubierto / Guardia Civil

Redacción Digital

Ibiza

La Guardia Civil ha descubierto en Formentera un taller ilegal instalado en una finca rústica, en la que se acumulaban residuos, metales, herramientas, motores eléctricos y electrodomésticos, entre otros materiales. La actuación fue llevada a cabo por agentes del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza, tras detectar posibles irregularidades en la parcela.

La inspección se realizó a finales del pasado mes de abril. Una vez en la finca, los agentes comprobaron que en el lugar se desarrollaban trabajos de reparación vinculados, principalmente, a motores eléctricos y bombas de agua. La actividad se llevaba a cabo en un espacio utilizado como taller y almacén. El operativo permitió constatar también la presencia de una importante acumulación de materiales y residuos sin el control adecuado.

Como consecuencia de la inspección, la Guardia Civil levantó ocho actas de denuncia por distintas infracciones. Tres de ellas están relacionadas con la normativa de residuos y suelos contaminados, por la acumulación incontrolada de materiales y por la quema de residuos.

A estas actas se suma una denuncia por una presunta infracción de la Ley de Industria, al realizarse una actividad industrial en unas instalaciones que no reunían las condiciones exigidas. Los agentes también denunciaron la falta de licencia de actividad en dos casos y formularon otras dos actas por posibles infracciones urbanísticas, al desarrollarse la actividad en suelo rústico.

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La intervención deja al descubierto una actividad que, según la Guardia Civil, se desarrollaba al margen de los requisitos legales en materia ambiental, industrial, urbanística y administrativa.

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