El PSOE de Formentera exige a Sa Unió revisar el cumplimiento del acuerdo que permitió aprobar el presupuesto de 2026

El Grupo Socialista del Consell de Formentera ha registrado una solicitud para que se convoque, “a la mayor brevedad posible”, la Comisión de seguimiento prevista en el acuerdo presupuestario suscrito con Sa Unió el pasado 14 de enero y que facilitó la aprobación de los Presupuestos Generales del Consell para 2026.

El conseller socialista Rafa Ramírez ha recordado que aquel pacto permitió sacar adelante las cuentas insulares, aunque ha advertido de que "el apoyo responsable del PSOE no es un cheque en blanco". Según Ramírez, los compromisos firmados "se tienen que cumplir, se tienen que poder verificar y deben contar con calendario, presupuesto y seguimiento".

El acuerdo incluye actuaciones en diferentes ámbitos, como la redacción e impulso del Centre Cultural de Sant Ferran, la mejora y planificación de la perrera municipal, las intervenciones en el espacio de es Campament, la remodelación de los parques infantiles de Ses Bardetes, la Savina, es Pujols y la Mola, la ampliación y mejora del cementerio, el camino seguro al campo de fútbol, las actuaciones en la carretera des Cap, el impulso de la licitación del Centro de Menores, el refuerzo de la Oficina de Vivienda y la revisión de la tasa de recogida de residuos con criterios de equidad y proporcionalidad.

Los socialistas recuerdan que el propio acuerdo establece que cada actuación debe contar durante 2026 con un impulso efectivo y verificable, ya sea mediante la redacción de un proyecto o memoria técnica, el inicio del expediente, la licitación, la adjudicación o la ejecución, según corresponda.

Comisión de seguimiento

El pacto también prevé expresamente la creación de una Comisión de seguimiento entre Sa Unió y el PSIB-PSOE, que debe reunirse de forma trimestral y elaborar un informe sobre el estado de cada actuación, los avances conseguidos y, en su caso, las incidencias detectadas y las medidas correctoras previstas.

Por este motivo, el PSOE reclama que esta comisión se convoque ya para revisar el grado de cumplimiento de cada uno de los compromisos, conocer qué actuaciones se han iniciado, disponer de un calendario actualizado de las medidas pendientes y analizar posibles retrasos o incidencias.

Ramírez ha subrayado en un comunicado de prensa que "Formentera necesita presupuestos, pero sobre todo necesita que los presupuestos se conviertan en hechos". En este sentido, ha asegurado que el Grupo Socialista hará un seguimiento exigente del acuerdo. "Facilitamos la aprobación de las cuentas por responsabilidad con Formentera, pero ahora exigimos transparencia, cumplimiento y resultados", ha afirmado.

El PSOE también solicita que, antes de la reunión, el equipo de gobierno facilite al Grupo Socialista un informe de seguimiento con el estado de cada actuación, tal como prevé el propio acuerdo. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué se ha hecho, qué no se ha hecho todavía y qué calendario real maneja el gobierno para cumplir aquello que firmó”, ha concluido Ramírez.