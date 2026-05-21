Óscar Portas, sobre los migrantes muertos que llegan a Formentera: "No son números, son vidas humanas"

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha expresado su “profunda tristeza y consternación” tras la localización de dos cadáveres en la costa de la isla, uno de los cuales podría corresponder a un menor de edad, y después de la llegada de varias pateras a Formentera durante las últimas horas.

“Formentera vivió una jornada muy dolorosa este miércoles. La muerte de dos personas en nuestra costa, y especialmente la de un menor de edad, nos golpea como institución y como sociedad. Antes de cualquier lectura política, hay una realidad humana que no podemos olvidar: son vidas perdidas, familias rotas y personas que lo han arriesgado todo buscando una oportunidad”, ha señalado Portas en un comunicado enviado a los medios.

El presidente del Consell ha advertido: “No podemos permitir que esta tragedia se normalice” y ha insistido en que detrás de cada llegada y de cada víctima hay una historia personal. “No son números ni estadísticas. Son personas. Es un menor de edad que ha perdido la vida en el Mediterráneo y eso debería interpelarnos a todos como sociedad”, ha afirmado.

Portas ha defendido que, desde “el respeto y la dignidad” que merecen las víctimas, Formentera reclama que esta realidad deje de abordarse únicamente como un problema de fronteras y empiece a afrontarse también desde la responsabilidad humanitaria y política que exige.

En este sentido, ha subrayado que la dimensión humana de esta tragedia no puede ocultar la necesidad de una respuesta política “seria, estable y coordinada”. Por ello, ha reclamado una “respuesta de Estado y una respuesta europea” ante una situación que, según ha advertido, “Formentera no puede asumir sola”.

Invitación a ministros

El presidente ha invitado formalmente a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a visitar la isla para conocer de primera mano la realidad que vive Formentera y el sobreesfuerzo que asumen sus servicios públicos.

“Les invitamos a venir a Formentera, a mirar esta realidad de cerca y a entender qué significa gestionar una presión migratoria creciente desde una isla pequeña, frágil y con recursos limitados. No pedimos privilegios; pedimos corresponsabilidad, medios y una política migratoria que no deje solos a los territorios de frontera”, ha manifestado.

Portas ha insistido en que esta situación no puede seguir abordándose solo cuando se produce una tragedia y ha reclamado más coordinación, más recursos permanentes y una implicación real del Estado y de la Unión Europea.

Finalmente, el presidente del Consell ha trasladado el pésame institucional por las vidas perdidas y ha agradecido el trabajo de los cuerpos de seguridad, emergencias y profesionales que intervienen en situaciones especialmente duras como la vivida en las últimas horas.

Según ha informado la institución insular, en lo que va de semana la llegada de pateras ha supuesto la tutela por parte del Consell de Formentera de 18 menores más, lo que eleva a 156 el número de jóvenes que se encuentran actualmente bajo el paraguas de la administración insular.