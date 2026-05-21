Violencia machista
Minuto de silencio en Formentera por la mujer asesinada por su marido en Alicante
El Consell de Formentera rinde homenaje a la víctima de violencia machista fallecida el pasado 16 de marzo
El Consell de Formentera ha convocado para el mediodía de hoy jueves un minuto de silencio con motivo de la muerte en la localidad de Dolores, Alicante, de una mujer de Ibiza el pasado día 16, víctima de la violencia machista.
En el acto encabezado por el presidente insular, Óscar portas, se ha celebrado frente a la fachada principal del edificio que acoge al Consell Insular en Sant Francesc y han participado consellers de todos los grupos políticos con presencia en el plenario de la institución, según informa un comunicado de prensa.
El Ministerio de Igualdad confirmó el pasado miércoles que la muerte de la mujer, de 51 años, se produjo a manos de su pareja, un agente de la Guardia Civil de 55 años, que también acabó con la vida de su hijo en común, de 24 años, antes de suicidarse.
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