La Jove Big Band Sedajazz trae el jazz contemporáneo a la plaza de Sant Francesc de Formentera

La plaza de Sant Francesc de Formentera acogerá el próximo sábado 23 de mayo, a las 22 horas, un concierto de la Jove Big Band Sedajazz, organizado por el Consell Insular con la colaboración de la Fundació Baleària.

La formación valenciana, compuesta por 23 jóvenes talentos y dirigida por Francisco Ángel Blanco 'Latino', está considerada una de las propuestas más destacadas del colectivo Sedajazz, referente en la escena musical contemporánea. La banda se caracteriza por la madurez creativa de sus integrantes y por su capacidad para combinar la fuerza colectiva de una big band con el espacio propio de cada músico.

El concierto ofrecerá un repertorio ecléctico, con una selección de standards y arreglos de grandes temas de la historia del jazz, además de piezas inspiradas en bandas sonoras, funk, rock y latin jazz. El público podrá disfrutar de orquestaciones vinculadas a figuras como Perico Sambeat, Duke Ellington o Dizzy Gillespie.

Durante la actuación, la Jove Big Band Sedajazz también presentará temas de su último trabajo discográfico, 'In Bloom', que la formación está dando a conocer en distintos escenarios de la geografía española.

Con una trayectoria que incluye colaboraciones con artistas como Andrea Motis o Rita Payés, la banda promete una noche de energía, talento y jazz contemporáneo en pleno corazón de Formentera.