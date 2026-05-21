De 'no identificado' a invisible: Los cadáveres siguen llegando a Formentera bajo la más absoluta indiferencia

Las costas de Formentera recibieron ayer dos nuevos cadáveres, que sumados a los 26 que ya descansan en el cementerio de Formentera o en el tanatorio a la espera de ser enterrados, suman un total 28 muertos sin identificar esperando un nombre y un apellido en la pitiusa del sur.

El primer cuerpo, el de un adolescente de 16 años que viajaba en una 'patera-taxi' según informaciones no oficiales, fue encontrado en la zona de s'Estufador sobre las 11.30 de la mañana. Aunque estos datos no han sido confirmados por la Guardia Civil, parece ser que formaba parte del grupo de migrantes de origen magrebí que habían sido interceptados unas horas antes, a las 7.50, en uno de los caminos que llevan desde s'Estufador hacia la carretera principal. La Guardia Civil localizó a 16, pero en la patera viajaban 17 personas, que se habrían arrojado al mar cerca de la costa para que la embarcación pudiera regresar rápidamente a Argelia. Todos llegaron a tierra firme menos el fallecido, que quedó inconsciente a unos tres metros de la orilla.

Sus compañeros dieron aviso a la Guardia Civil, que puso en marcha un dispositivo de localización y salvamento que incluía un dron, siempre según la información compartida por fuentes conocedoras del caso. Horas después, se localizó el cuerpo del joven y fue trasladado por un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del cuerpo armado hasta el puerto de Formentera, donde se produjo el levantamiento del cadáver.

El mismo equipo recogió y trasladó hasta la Savina el cuerpo de una mujer que fue localizada sobre las 11.45 horas flotando en el mar a la altura de Punta Gavina. El hallazgo lo realizaron unos pescadores recreativos, que dieron aviso a la Benemérita. Según explicó la periodista, Pamela Spitz, que se encontraba en el lugar de los hechos, el cadáver presentaba signos de avanzada descomposición y tenía algas adheridas al pantalón, por lo que podría llevar varios días en el mar, aunque será la investigación la que determine tanto el tiempo que llevaba en el agua como el origen de la mujer. La fallecida llevaba un chaleco salvavidas de color naranja, por lo que todo apunta a que podría tratarse de una migrante caída al agua durante la travesía entre Argelia y España.

28 cuerpos no identificados

Contando los dos fallecidos de este miércoles, ya son 28 las personas no identificadas, (entre ellas un bebé no nacido y una extremidad) que acogerá el cementerio de Formentera, procedentes muy posiblemente del tráfico ilegal de humanos entre África y Europa. Para hacerse eco de su localización y dejar constancia del drama que conlleva este negocio, los medios de comunicación tienen que llevar a cabo un complicado trabajo de investigación que a veces no da resultado. Ni el Consell de Formentera ni las fuerzas de seguridad comunican estos hallazgos por iniciativa propia, y solo si algún particular encuentra los cuerpos y decide hacerlo público se puede llegar a conocer el cuándo y dónde han sido descubiertos.

Por ejemplo, el pasado 15 de abril se dio sepultura a cadáver de una mujer embarazada de unos cinco meses de una niña. Al acto acudieron numerosas personas de Formentera que quisieron mostrar su solidaridad con esa madre desconocida. Dada su repercusión mediática, el caso llegó hasta el pleno del mes de abril del Consell Insular, con una proposición de grupo Gent per Formentera, aprobada por unanimidad, en la que se instaba a la administración insular a seguir un protocolo específico para la gestión de las defunciones de personas muertas en el mar. También se aprobó que el Consell hiciera públicos estos entierros por los canales institucionales, para que las personas que lo deseen puedan asistir y acompañar a los fallecidos en el mar en sus despedidas.

Desde ese 15 de abril, se han enterrado cuatro cuerpos más en el más absoluto silencio y queda uno más en el tanatorio esperando su turno. A ellos se sumarán los dos encontrados este miércoles.

Así, se ha dado sepultura en soledad a los fallecidos en 10 y el 12 de abril, localizados en es Carnatge y en la playa de es Pujols. También el de una mujer encontrada en la zona de s'Estufador el 14 del mismo mes.

De estos se sabía, al menos de su existencia. Pero también hay una tumba para un varón subsahariano del que nunca se habló, recuperado por el servicio marítimo de la Guardia Civil en algún lugar entre Ibiza y Formentera y trasladado al puerto de Ibiza el 15 de abril, tras recibir un aviso de una embarcación que se había topado con el cadáver sobre las 22 horas.

Y falta por enterrar un cuerpo, no se sabe si de hombre o de mujer por su avanzado estado de descomposición, encontrado por un particular que dio aviso a la Policía Local a las 9.30 horas de la mañana del pasado domingo 10 de mayo en sa Boca de s'Estany des Peix.

Además, parece ser que los migrantes supervivientes de la 'patera-taxi' habrían explicado a los agentes que durante el trayecto entre su puerto de salida y Formentera habían visto dos cuerpos con salvavidas flotando en medio del mar, por lo que no se descarta la llegada de más cuerpos a las costas de Formentera en las próximas horas.