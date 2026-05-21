SON Estrella Galicia Posidonia en Formentera: cartel secreto y solo 350 abonos para celebrar los diez años del anti-festival

SON Estrella Galicia Posidonia cumple diez años y lo celebrará del 2 al 4 de octubre en Formentera con una edición especial que volverá a reivindicar su particular manera de entender la música en directo: pocos asistentes, escenarios inesperados, cartel secreto, gastronomía local y una relación estrecha con el territorio.

El encuentro, definido por sus organizadores como “el festival para quienes huyen de los festivales”, mantendrá su formato íntimo con solo 350 abonos disponibles. Las entradas se pondrán a la venta en tres tandas: el 28 de mayo, a las 12 horas, habrá una preventa exclusiva para asistentes de ediciones anteriores, mientras que el público general podrá adquirir los abonos los días 3 y 10 de junio, también a las 12 horas, a través de la página web del festival.

La décima edición se plantea bajo la idea de redescubrir tanto Formentera como el propio Posidonia. Para ello, la cita recuperará a varios de los artistas más destacados que han pasado por el festival durante esta década y sumará también nuevos nombres. Además, volverá a algunos de los espacios que han marcado su historia e incorporará algún nuevo enclave.

83 conciertos y 78 artistas

A lo largo de sus nueve primeras ediciones, SON Estrella Galicia Posidonia ha reunido a 78 artistas, ha programado 83 conciertos y 17 sesiones de dj. Por sus escenarios han pasado nombres como The Vaccines, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Carlos Ares, Roosevelt, Queralt Lahoz, Israel Fernández o Jorge Drexler, junto a propuestas emergentes y de proyección internacional como KABEAUSHÉ, Pongo, Crystal Murray o Los Bitchos.

Pero la música es solo una parte de la experiencia. El festival ha construido su identidad alrededor de una forma pausada y sensorial de recorrer Formentera, con rutas por tierra y mar, actividades culturales, propuestas gastronómicas y conciertos en espacios singulares. En estos diez años ha organizado más de 30 rutas junto a más de 50 expertos y expertas locales, que han acercado al público a la historia, la arqueología, la flora, la fauna, la biología marina, la ecología o la astronomía de la isla.

El compromiso medioambiental es otro de sus pilares. Posidonia es el único festival del mundo con el sello TRUE Platinum Zero Waste y colabora desde hace años con iniciativas como Save Posidonia Project, centrada en la protección de la posidonia oceánica. También ha impulsado la movilidad compartida, con más de 7.000 kilómetros recorridos en transporte colectivo por la isla, evitando una media de 15.000 gramos de dióxido de carbono por pasajero en cada edición.

Comunidad local

La dimensión local del proyecto se refleja también en su relación con el tejido económico y social de Formentera. Más de 140 empresas y agentes locales han formado parte del festival durante esta década, junto a más de 30 restaurantes y chefs de la isla que han contribuido a construir su propuesta gastronómica. En total, más de 2.500 personas llegadas de fuera de Formentera han participado en sus nueve primeras ediciones.

Diez años después de su nacimiento, SON Estrella Galicia Posidonia celebra algo más que un aniversario musical. La cita reivindica una forma distinta de vivir un festival: más pequeña, más consciente y más conectada con el lugar que la hace posible.