Formentera ha levantado una sola acta por alquiler turístico ilegal desde que empezó a trabajar el inspector de Turismo en febrero

El servicio de inspección turística del Consell de Formentera ha levantado solo un acta desde mediados de febrero por una vivienda en la que presuntamente se estaría ejerciendo alquiler turístico ilegal. El acta deberá remitirse ahora a los servicios jurídicos, que serán los encargados de valorar su contenido y determinar si procede iniciar algún tipo de actuación administrativa. Además, según la información facilitada, se han elaborado dos informes por la promoción de alquiler turístico fuera del mercado regulado a través de páginas web.

El Consell, a través de la conselleria de Turismo, ha iniciado este mes una nueva campaña de inspecciones en viviendas con el objetivo de reforzar el control de la oferta turística y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La actuación se enmarca en la estrategia de ordenación del sector y coincide con la incorporación de un segundo inspector turístico, contratado de manera temporal para la temporada de verano, según informa la institución insular en un comunicado.

Actualmente, el servicio cuenta con dos inspectores: uno que trabaja durante todo el año y que inició su actividad a mediados de febrero, y otro de carácter temporal para reforzar las tareas de vigilancia durante los meses de mayor actividad turística.

Sorteo

Siguiendo el procedimiento habitual, el Consell ha realizado un sorteo para seleccionar un listado de viviendas que serán objeto de inspección. Estas actuaciones ya se han puesto en marcha, continuarán durante todo el verano y tienen como finalidad comprobar si los inmuebles inspeccionados son residencias habituales o si, por el contrario, se destinan a alquiler turístico sin la habilitación correspondiente.

El dispositivo responde a una línea de trabajo del Consell orientada a "combatir la oferta ilegal y a proteger tanto el modelo turístico de la isla como el acceso a la vivienda para los residentes", indica la institución en su comunicado, añadiendo que "la entrada de un segundo inspector durante la temporada alta permitirá intensificar las tareas de control y mejorar la respuesta ante posibles irregularidades".

En paralelo, el Consell recuerda que se mantiene activo el canal de denuncias anónimas a través de la web, una herramienta puesta en marcha hace un año para facilitar la detección de prácticas irregulares. Durante 2025 se registraron un total de 65 denuncias, mientras que en lo que va de año ya se han contabilizado cinco.

Las inspecciones continuarán durante las próximas semanas y podrán ampliarse en función de los resultados obtenidos y de la información recabada. Desde el Consell insisten en que el cumplimiento de la normativa es imprescindible para garantizar un uso adecuado de la vivienda en la isla y evitar prácticas irregulares que perjudiquen tanto a los residentes como al conjunto del sector turístico.