Lengua y poesía protagonizan el fin de semana cultural de la Obra Cultural Balear en Formentera

La Obra Cultural Balear de Formentera (OCB) ha organizado para los próximos días un programa de actividades centrado en la defensa de la lengua y la creación poética, con dos citas culturales que se celebrarán entre el 23 y el 25 de mayo en Sant Francesc.

La primera de las actividades será la Diada per la Llengua, que tendrá lugar el sábado 23 de mayo en la plaza de la Constitución. La jornada, organizada por la Plataforma per la Llengua de Formentera y la OCB, comenzará a las 18.30 horas con una actuación de capgrossos y con puestos informativos de ambas entidades.

La celebración continuará a las 20 horas con el concierto 'D’un temps, d’un país', a cargo de Borja Penalba y Meritxell Gené, una propuesta musical vinculada a la cultura y la lengua propias.

El programa cultural continuará el sábado 24 de mayo con la XVII Trobada de Poetes, bajo el título 'Formentera, Pont de Poesia', que estará dedicada a rendir homenaje al poeta y ensayista nacido en Palma Joan Alcover. El encuentro se celebrará a las 20 horas en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’.

En esta edición participarán los poetas Eduard Sanahuja, Ponç Pons, Bartomeu Ribes, Josep Anton Soldevila, Pere Suau, Neus Costa y Maria Teresa Ferrer. La cita contará también con la actuación musical de Pilar Mena y Roxana Mourinho.

La Trobada de Poetes tendrá continuidad el 25 de mayo en el IES Marc Ferrer, acercando así la actividad poética también al ámbito educativo.