Aparece un segundo cadáver en la costa de Formentera

El cuerpo sin vida de un joven magrebí ha sido localizado por la Guardia Civil a última hora de la mañana de hoy en la zona de s'Estufador y trasladado hasta el puerto de la Savina. Se trata del segundo cadáver localizado este miércoles en aguas formenterenses, después de que unos pescadores recreativos encontraran el cuerpo de una mujer con un chaleco salvavidas flotando cerca de Punta Gavina unas horas antes.

Según informaciones no oficiales, el fallecido, que al parecer tenía tan solo 16 años, formaría parte del grupo de migrantes procedentes de Argelia que fue localizado por la Guardia Civil a las 7 de la mañana en el camino que lleva desde s'Estufador hacia la carretera principal de Formentera. Miembros de este grupo de 16 personas, que viajaba desde las costas de África hasta la pitiusa del sur en lo que se conoce como 'patera-taxi', habrían informado de que, en realidad, eran 17 pasajeros en la lancha rápida que los desembarcó a pocos metros de la línea de costa antes de regresar a toda velocidad a su punto de origen, pero uno de ellos no había conseguido alcanzar tierra firme y se había ahogado, o al menos había perdido el conocimiento, a unos tres metros mar adentro.

Según el mismo informante, la Guardia Civil había iniciado un operativo de búsqueda y salvamento que contaba incluso con la ayuda de un dron, pero no localizaron al joven, ya fallecido, hasta pasada unas horas.

Los pasajeros de la 'patera-taxi' habrían informado también a los cuerpos de seguridad que durante su trayecto entre África y Europa habían visto dos cadáveres flotando en el mar que portaban sendos chalecos salvavidas.