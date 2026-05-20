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Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera

El cuerpo, hallado por unos pescadores a una milla de Punta Gavina, lleva chaleco salvavidas y se encuentra en avanzado estado de descomposición

La patrulla de la Guardia Civil llega al lugar donde se ha encontrado el cadáver

La patrulla de la Guardia Civil llega al lugar donde se ha encontrado el cadáver / Pamela Spitz

Fernando de Lama

Fernando de Lama

Ibiza

El cadáver de una mujer joven, posiblemente una adolescente, ha sido hallado este miércoles por la mañana flotando en aguas de Formentera, a aproximadamente una milla de Punta Gavina. El cuerpo ha sido localizado por unos pescadores recreativos que estaban en la zona y que han alertado de inmediato a la Guardia Civil.

Según ha explicado Pamela Spitz, que se encuentra en el lugar de los hechos, el cadáver presenta signos de descomposición y algas adheridas al pantalón, por lo que podría llevar varios días en el mar, aunque será la investigación la que determine tanto el tiempo que llevaba en el agua como el origen de la mujer.

En las imágenes del hallazgo puede apreciarse que la víctima lleva un chaleco salvavidas de color naranja que le cubre la cabeza.

Todo apunta a que puede tratarse de una migrante caída al mar durante una travesía en patera entre Argelia y Formentera, una ruta que en los últimos meses ha registrado numerosas llegadas de embarcaciones precarias a las costas pitiusas y en la que se han producido muchas muertes.

Los pescadores han permanecido en la zona a la espera de la llegada de la patrulla de la Guardia Civil para señalizar el punto exacto en el que ha aparecido el cuerpo. La lancha del Instituto Armado ha llegado sobre las 12.30 horas.

Dos llegadas de pateras

La aparición del cadáver coincide además con la llegada en las últimas horas de dos pateras a Formentera. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, un total de 31 personas han sido interceptadas en menos de doce horas en dos actuaciones relacionadas con la inmigración irregular.

La primera intervención tuvo lugar a las 22.30 horas de ayer martes 19 de mayo, cuando fueron localizadas 15 personas en el Camí de s’Estufador. Del total, trece eran de origen magrebí y dos subsaharianos. En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Formentera.

Noticias relacionadas y más

La segunda actuación se ha producido este miércoles, 20 de mayo, a las 7.50 horas, también en el Camí de s’Estufador, donde la Guardia Civil de Formentera ha interceptado a 16 personas de origen magrebí.

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