Batalla al alquiler turístico ilegal: Formentera inicia la campaña de inspecciones

El Consell de Formentera ha iniciado este mes una nueva campaña de inspecciones en viviendas con el objetivo de reforzar el control de la oferta turística y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La actuación, impulsada a través de la conselleria de Turismo, se enmarca en la estrategia de control y ordenación del sector y coincide con la incorporación del segundo inspector turístico, una medida que, según explica el Consell en una nota, permitirá incrementar la capacidad operativa al inicio de la temporada.

La institución no detalla en la nota cuántas inspecciones se han llevado a cabo.

Siguiendo el procedimiento habitual, se ha realizado un sorteo para seleccionar un listado de viviendas que serán objeto de inspección. Estas actuaciones ya han comenzado y se mantendrán durante todo el verano para comprobar si los inmuebles inspeccionados son residencias habituales o si, por el contrario, se destinan al alquiler turístico sin la habilitación correspondiente.

El Consell asegura que este dispositivo forma parte de una línea de trabajo consolidada orientada a combatir la oferta ilegal y proteger tanto el modelo turístico de la isla como el acceso a la vivienda para los residentes. La entrada en funcionamiento del segundo inspector durante la temporada alta permitirá, según sostiene la institución insular, intensificar las tareas de control y mejorar la respuesta ante posibles irregularidades.

De forma paralela, el Consell recuerda que continúa activo el canal de denuncias anónimas, puesto en marcha hace un año para detectar prácticas irregulares. Durante 2025 se registraron un total de 65 denuncias, mientras que en lo que va de este año ya se han contabilizado cinco, unos datos que, según indica la institución, evidencian la utilización de este mecanismo por parte de la ciudadanía.

Las inspecciones continuarán durante las próximas semanas y podrán ampliarse en función de los resultados y de la información recopilada. El Consell insiste en que el cumplimiento de la normativa es “imprescindible” para garantizar un uso adecuado de la vivienda en la isla y evitar prácticas irregulares que perjudican a residentes y al conjunto del sector.