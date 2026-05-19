El PSOE pedirá explicaciones en el pleno a Verónica Castelló por la "gestión improvisada" de las playas de Formentera

El Grupo Socialista del Consell de Formentera ha registrado una interpelación dirigida a la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, para que dé explicaciones en el próximo pleno ordinario, previsto para el 29 de mayo, sobre la gestión de las playas al inicio de la temporada turística.

Los socialistas reclaman aclaraciones sobre dos cuestiones que consideran especialmente graves: la reducción aproximada de un tercio de las hamacas y sombrillas autorizadas en las playas de Formentera y la falta de delimitación mediante boyas de determinadas zonas de baño. Según el PSOE, ambas situaciones afectan directamente a la seguridad de los bañistas, a la ordenación de los usos del litoral, a la calidad del destino turístico y a la actividad económica vinculada a las playas.

La portavoz socialista, Ana Juan, ha afirmado en un comunicado de prensa que “Formentera necesita proteger su litoral, pero proteger no puede ser sinónimo de improvisar”. En este sentido, ha remarcado que las playas son uno de los espacios más sensibles de la isla y que su gestión requiere “planificación, transparencia, seguridad jurídica y diálogo con los sectores afectados”.

En la interpelación registrada, el Grupo Socialista pide que Castelló explique qué criterios técnicos, ambientales y administrativos han motivado la reducción de hamacas y sombrillas, qué informes avalan esta decisión y si fue comunicada previamente a los concesionarios, entidades representativas, sectores afectados o usuarios.

Asimismo, los socialistas reclaman conocer qué impacto económico, laboral, turístico y de prestación de servicios prevé el equipo de gobierno que pueda tener esta reducción. “No se puede llegar al inicio de la temporada con decisiones de este alcance sin dar explicaciones claras ni aportar la documentación que las justifica”, ha señalado Ana Juan.

Seguridad en zonas de baño

En relación con las zonas de baño, el PSOE también solicita que la consellera explique por qué, al inicio de la temporada turística, no están correctamente delimitadas con boyas todas las zonas que deberían estarlo. Además, pide conocer qué calendario maneja la conselleria para instalar o completar esta delimitación y qué medidas provisionales de seguridad se han adoptado mientras no esté finalizada.

El Grupo Socialista considera que esta situación evidencia una falta de previsión por parte de la conselleria de Medio Ambiente. “La sostenibilidad exige rigor, planificación y responsabilidad. Lo que no puede pasar es que Formentera llegue a la temporada turística con menos servicios, menos certezas y zonas de baño sin delimitar correctamente”, ha insistido Juan.

Los socialistas reclaman que Verónica Castelló asuma responsabilidades políticas y explique ante el pleno qué medidas piensa adoptar para evitar que esta situación vuelva a repetirse. “Formentera no puede gestionar sus playas a golpe de improvisación. Hablamos de seguridad, de medio ambiente, de servicios públicos, de economía y de la imagen de la isla”, ha concluido la portavoz socialista.