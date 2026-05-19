La Formentera de los años 70 y 80: los rincones y la vida cotidiana en imágenes

El Centre de Dia y la Residencia des Brolls han inaugurado este martes, 19 de mayo, la exposición fotográfica 'Formentera, entre recuerdos', una muestra formada por 16 imágenes de Agustín Bernús, residente del centro desde 2023, que recogen paisajes, escenas cotidianas y la manera de vivir en la Formentera de las décadas de los 70 y 80, según ha informado el Consell Insular .

La exposición podrá visitarse en el Centre de Dia del 19 al 31 de mayo durante el horario de apertura del centro, y posteriormente se trasladará a la sala de exposiciones del Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Sant Francesc, donde permanecerá abierta del 15 al 19 de junio, en horario de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas.

Nacido en Barcelona, Agustín Bernús estudió Ciencias Físicas y dedicó gran parte de su vida profesional a impartir clases de refuerzo de matemáticas. Su relación con Formentera comenzó de manera casual, después de que una alumna le hablara con entusiasmo de la isla tras pasar unas vacaciones. Aquel primer viaje marcó el inicio de un vínculo que le llevó a regresar cada verano con su familia hasta que finalmente decidió establecerse de forma definitiva en Formentera.

Con el paso de los años, la fotografía se convirtió en una de sus grandes pasiones. Con su cámara recorrió la isla capturando rincones, paisajes y momentos cotidianos que hoy forman parte de la memoria visual de Formentera. A ese trabajo se suma también el proceso de revelado y retoque fotográfico, una labor artesanal que ha seguido desarrollando con dedicación y sensibilidad.

La muestra puede visitarse en el Centro de Día hasta el 23 de mayo / CIF

La iniciativa de convertir estas imágenes en una exposición abierta al público surgió a partir del acompañamiento diario que se realiza en el centro. La terapeuta polivalente del Centre de Dia y la residencia, Marta Muriano Guma, descubrió que Agustín dedicaba parte de su tiempo a recuperar y retocar antiguas fotografías de la isla y, consciente del valor artístico e histórico de este trabajo, le propuso compartirlo con la ciudadanía.

'Formentera, entre recuerdos' ofrece así una mirada personal, emocional y nostálgica a la Formentera de otros tiempos y se convierte también en una oportunidad para reconectar con la memoria de la isla, sus paisajes y las formas de vida que han marcado a varias generaciones.