Lucha contra las torcaces: vía libre a la caza de 'tudons' en Formentera para proteger los cultivos

El Consell de Formentera ha aprobado una autorización excepcional para controlar la población de palomas torcaces (Columba palumbus) en la isla, conocidas en catalán como tudons, con el objetivo de proteger los cultivos agrícolas ante el aumento de los daños registrados durante los últimos años.

La medida ha sido aprobada por la Junta de Gobierno tras la petición formulada por la Cooperativa del Campo de Formentera y después de los informes técnicos elaborados por los servicios de caza y pesca del Consell. Estos informes constatan una proliferación importante de esta especie cinegética y graves afecciones en explotaciones agrícolas, ganaderas y vitivinícolas de la isla.

Según el informe técnico, durante 2025 los daños ocasionados por las palomas torcaces llegaron “al extremo” de dejar prácticamente sin cosecha diversos cultivos de uva, olivos y otras producciones agrícolas de Formentera.

Día, lugar y hora

La autorización excepcional estará vigente entre el 16 de mayo y el 23 de agosto de 2026. Las actuaciones solo podrán llevarse a cabo los jueves, sábados y domingos y en parcelas específicamente autorizadas e identificadas dentro de distintos cotos de caza de Formentera. El control se realizará con la colaboración de las asociaciones de cazadores de la isla y en coordinación con el servicio de caza del Consell Insular. Los cotos autorizados deberán presentar una memoria final con las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos una vez finalizado el periodo autorizado.

El horario autorizado será de 7.30 a 11.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas. Además, las actuaciones deberán desarrollarse de acuerdo con la legislación vigente, con limitaciones específicas y bajo supervisión técnica.

El Consell ha precisado que queda expresamente prohibido el uso de cimbeles o sistemas de atracción de palomas torcaces. También se establece la obligación de combinar estas actuaciones con otros métodos disuasorios no letales, como espantapájaros visuales o mecánicos.

La consellera de Igualdad, Participación Ciudadana y Sector Primario, Belén Palerm, ha señalado que “esta medida se impulsa con la voluntad de dar respuesta a una preocupación real del sector agrícola”. Palerm ha remarcado que se trata de “una autorización excepcional, regulada y controlada técnicamente, que busca encontrar el equilibrio entre la protección de los cultivos y el respeto a la normativa ambiental y cinegética vigente”.